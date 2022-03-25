500+: как беженцам получить пособие на детей в Польше — Finance.ua

500+: как беженцам получить пособие на детей в Польше

Сегодня 08:02 — Личные финансы

Граждане Украины, въехавшие в Польшу из Украины на законных основаниях после 23 февраля 2022 года в связи с военными действиями и желающие остаться в Польше, могут получать семейное пособие от ZUS.

Таким образом, на каждого ребенка до 18 лет, который находится в Польше, можно получить детское пособие по программе «Семья 500+» (его еще называют 500+).

Кто может подать заявление на поддержку?

Заявления на получение пособия, выплачиваемой ZUS, может подать лицо, которое:

является гражданином Украины или мужем/женой гражданина Украины, легально находящегося в Польше;

имеет ребенка (является его отцом/матерью или временным опекуном), у которого украинское гражданство и который прибыл из Украины в Польшу после 23 февраля 2022 г. в связи с боевыми действиями;

имеет ребенка (он/она является его отцом/матерью или временным опекуном), рожденного в Польше от отца/матери, которые являются гражданами Украины и чье пребывание в Польше законно.

Пребывание в Польше считается легальным в течение 18 месяцев с 24 февраля 2022 г. или с даты фактического пересечения границы после 23 февраля 2022 г. для граждан Украины, въехавших в Польшу легально из Украины в связи с боевыми действиями и желанием остаться в Польша.

Это пособие выплачивается не дольше периода пребывания в Польше.

Кто поможет разобраться с этим? С 21 марта в Польше открыта инфолиния, где беженцы из Украины смогут получить консультацию по выплате пособий на детей и подаче соответствующих заявлений.

Инфолиния доступна по номеру 22 444 02 55 на польском и украинском языках. Она работает с 8:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.

Консультант предоставляет информацию о видах пособий, которые ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) может предоставить новоприбывшим гражданам Украины, объясняет, как заполнить и выслать заявку на получение помощи, как зарегистрировать аккаунт на платформе электронных услуг PUE ZUS.

Если вам не удастся дозвониться на инфолинию, то вопросы выплаты пособия и подачи заявлений можно отправлять на электронную почту UA@zus.pl

Однако, как утверждают эксперты, не стоит торопиться и подавать документы на ежемесячную выплату «500+» на детей. Поскольку скоро ZUS подготовит отдельную украиноязычную версию заявки, которая будет очень упрощена по сравнению со стандартной: заявителям придется предоставить только номера PESEL (свои и детей, на которых будет выплачиваться пособие) и номер счета в польском банке.

Если подавать заявку на «500+» сейчас через существующую стандартную форму на платформах PUE ZUS или Emp@tia, то для того, чтобы ее не отклонили, нужно добавлять сканы загранпаспортов (родителя и ребенка), присяжный перевод на польский язык свидетельства о рождении ребенка. Ожидается, что в упрощенной версии этого не будет.

На данный момент для подачи заявления в ZUS вам понадобится:

польский идентификационный номер PESEL заявителя и ребенка,

адрес электронной почты человека,

польский номер телефона,

номер банковского счета в Польше.

Справка Finance.ua:

кроме того, переселенные из Украины в результате войны люди имеют право на единовременное пособие при рождении ребенка. Размер пособия составляет 1000 злотых на одного ребенка;

украинцы, которые эвакуировались в Польшу, смогут получить единовременную финансовую помощь в размере 300 злотых на человека. Как ее получить — мы писали по ссылке;

с 16 марта в Польше началась регистрация лиц, прибывших из Украины (граждане Украины и члены их семей, не обязательно имеющие гражданство Украины) и желающие получить в Польше личный идентификационный номер (PESEL), чтобы остаться здесь жить, работать и пользоваться с помощью польского государства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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