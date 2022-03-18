Украинцы смогут обменять наличные на злотые в отделениях крупнейшего банка Польши — Finance.ua

Программа начнет действовать с середины следующей недели, однако точная дата не называется.
Как отмечает Reuters, в последнее время почти все пункты обмена в Польше отказывались принимать украинские деньги из-за большого наплыва беженцев и излишка наличных гривен.
В заявлении Нацбанка отмечается, что гривны будут приниматься во всех отделениях PKO Bank Polski. Однако речь идет только о купюрах номиналом 100, 200, 500 и 1,000 гривен. К тому же один человек сможет обменять не более 10 тысяч гривен за раз.
Польша приняла самое большое количество беженцев из Украины — почти 2 миллиона человек.
Reuters отмечает, что проблемы с обменом гривны есть и в других странах Европы. Поэтому многие беженцы вынуждены менять деньги на черном рынке по очень невыгодному курсу. Этой проблемой, пишет агентство, уже занимается европейский Центробанк, однако пока не принял никаких мер.