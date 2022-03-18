Украинцы смогут обменять наличные на злотые в отделениях крупнейшего банка Польши — Finance.ua
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Украинцы смогут обменять наличные на злотые в отделениях крупнейшего банка Польши

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Украинцы смогут обменять наличные на злотые в отделениях крупнейшего банка ПольшиУкраинцы смогут обменять наличные на злотые в отделениях крупнейшего банка Польши
Со следующей недели украинцы смогут обменять наличные деньги на злотые в отделениях крупнейшего банка Польши — PKO Bank Polski.
Об этом в четверг, 17 марта, сообщает Reuters со ссылкой на заявление польского Нацбанка.
Программа начнет действовать с середины следующей недели, однако точная дата не называется.
Как отмечает Reuters, в последнее время почти все пункты обмена в Польше отказывались принимать украинские деньги из-за большого наплыва беженцев и излишка наличных гривен.
В заявлении Нацбанка отмечается, что гривны будут приниматься во всех отделениях PKO Bank Polski. Однако речь идет только о купюрах номиналом 100, 200, 500 и 1,000 гривен. К тому же один человек сможет обменять не более 10 тысяч гривен за раз.
Польша приняла самое большое количество беженцев из Украины — почти 2 миллиона человек.
Reuters отмечает, что проблемы с обменом гривны есть и в других странах Европы. Поэтому многие беженцы вынуждены менять деньги на черном рынке по очень невыгодному курсу. Этой проблемой, пишет агентство, уже занимается европейский Центробанк, однако пока не принял никаких мер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
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