Помог искусственный интеллект: самые богатые люди мира увеличили состояние на $150 млрд — Finance.ua

Помог искусственный интеллект: самые богатые люди мира увеличили состояние на $150 млрд Сегодня 10:46 — Фондовый рынок

Помог искусственный интеллект: самые богатые люди мира увеличили состояние на $150 млрд

Благодаря буму вокруг искусственного интеллекта состояние самых богатых людей мира выросло более чем на 150 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Business Insider.

Издание объясняет, что всплеск интереса к интеллектуальному языковому инструменту ChatGPT быстро распространился на рынки, и известные инвесторы спешили скупить акции компаний, которые, по их мнению, могли бы способствовать росту ИИ.

В частности, крупные технологические гиганты, такие как Meta Platforms и Nvidia, уже добились трехзначных приростов благодаря буму искусственного интеллекта. Также возросла капитализация Microsoft, материнской компании Google Alphabet и Oracle.

«Это помогло основателям компаний, которые в начале 2023 года уже были одними из самых богатых людей мира, стать еще богаче», — добавляет издание.

Акции Meta с начала года выросли на 134% благодаря росту искусственного интеллекта и так называемому «году эффективности» сокращения расходов Цукербергом, и это увеличило состояние основателя Facebook более чем на 57 миллиардов долларов.

Между тем основатель Oracle Ларри Эллисон в начале этой недели впервые обогнал Билла Гейтса в списке самых богатых, его состояние выросло на 47 миллиардов долларов в 2023 году благодаря росту акций технологических компаний на 55%.

Сам Гейтс в этом году стал богаче на 24 миллиарда долларов благодаря своим акциям Microsoft.

Согласно индексу Bloomberg, основатель Nvidia Дженсен Хуанг также увеличил личное состояние на 24 миллиарда долларов.

Согласно подсчетам Insider, в 2023 году состояние членов их списка богачей возросло более чем на 150 миллиардов долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.