Состояние владельцев luxury-компаний подскочило на $93 млрд из-за бума спроса на люксовые товары — Finance.ua

Состояние владельцев luxury-компаний подскочило на $93 млрд из-за бума спроса на люксовые товары Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Состояние владельцев luxury-компаний подскочило на $93 млрд из-за бума спроса на люксовые товары

Рост спроса на предметы роскоши и дорогую косметику сделал некоторых богатейших людей мира еще более богатыми, пишет Bloomberg.

В настоящее время группа французских компаний доминирует на мировом luxury-рынке, увеличив состояние их владельцев на $93 млрд с начала года.

Самый богатый человек в мире Бернар Арно. Он превратил LVMH в гиганта моды из 75 брендов, включая модный дом Christian Dior, ювелирную компанию Tiffany & Co. и шампанское Moet & Chandon.

Состояние Арно увеличилось с $48,6 млрд до $210,7 млрд в 2023 году, поскольку его компания получила колоссальную прибыль, продав больше дорогих сумок, косметики и изысканных вин.

Самая богатая женщина на планете, 69-летняя Франсуаза Бетанкур Майерс, внучка основателя L’Oreal, стала еще одним французским миллиардером, получившим выгоду от увеличения расходов.

Ее состояние выросло до $93,3 млрд в четверг, 20 апреля, что на $21,8 млрд больше, чем в начале года, после того, как LʼOreal сообщила о значительном повышении доходов, которое привело к рекордному росту акций.

Не менее значительный скачок в последние месяцы произошел во французской семье, которая стоит за Hermes International, известной своими шелковыми шарфами и кожаными изделиями. Шесть поколений родственников, стоящих за основанной в 1837 году Тьерри Эрмесом компанией, по-прежнему контролируют около 67% фирмы. Состояние клана оценивается в $157 млрд по сравнению с $95 млрд в октябре.

Агентство отмечает, что накопление богатства группой основателей и наследников французских компаний — скачок на $93 млрд только в этом году — иллюстрирует рост глобального доминирования страны в индустрии роскоши и красоты.

Также возросло состояние двух других семей: братьев Алена и Джерарда Вертхаймеров, владеющих Chanel, и Франсуа Пино, основателя Gucci, владельца Kering SA.

Все пять компаний, принадлежащих разным поколениям, были созданы во Франции. Они развивались за счет экспансии на международные рынки, включая Китай, оказавшийся прибыльной территорией для дизайнерских лейблов.

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