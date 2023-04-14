Состояние главы LVMH Арно за день подскочило на $12 миллиардов: причина — Finance.ua

Состояние главы LVMH Арно за день подскочило на $12 миллиардов: причина Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Состояние Бернара Арно подскочило за день на 12 млрд долл. после того, как компания LVMH отчиталась о резком росте продаж в прошлом квартале.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный индекс миллиардеров.

Состояние Арно в четверг выросло на 12 миллиардов долларов до почти 210 миллиардов долларов, что является рекордным показателем и вторым наибольшим однодневным ростом за всю историю.

Состояние Маска составляет 180 миллиардов долларов после того, как он заработал 3,8 миллиарда долларов. Бернар Арно цементирует свою позицию как самого богатого человека мира после того, как несколько раз вытеснял с первого места миллиардера Илона Маска.

Рост состояния Арно произошел после того, как инвесторы обрадовались квартальным продажам, опубликованным производителем сумок Louis Vuitton, шампанского Moet & Chandon и платьев Christian Dior. Акции LVMH выросли на 5,7% до рекордного уровня, что вывело ее в топ-10 мировых компаний с рыночной капитализацией в 444 миллиарда евро.

В начале апреля Арно, семья которого владеет 48% капитала LVMH, присоединился к Маску и основателю Amazon Джеффу Безосу. Они — единственные лица, чье состояние превысило 200 миллиардов долларов. Арно стал первым человеком за пределами США, которому удалось этого добиться.

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Економічна Правда По материалам:

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