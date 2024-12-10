Поляки бьют рекорды рождественских расходов: на что тратят больше всего — Finance.ua
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Поляки бьют рекорды рождественских расходов: на что тратят больше всего

Личные финансы
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Поляки бьют рекорды рождественских расходов: на что тратят больше всего
Поляки бьют рекорды рождественских расходов: на что тратят больше всего
В этом году поляки будут меньше тратить на рождественские подарки, а больше на еду и организацию семейных праздников.
Об этом пишет Portal Spozywczy. pl.
Средняя польская семья в этом году потратит на рождественские покупки 1575,95 злотых — это на 8% больше, чем в прошлом году.
Общий бюджет на праздники в Польше составит 21,9 млрд злотых, что является самым высоким показателем за последние пять лет. Эксперты объясняют это ростом цен и готовностью поляков тратить больше.
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Интересно, что структура расходов изменилась: на подарки планируется потратить только 51% праздничного бюджета, тогда как в 2023 году этот показатель составил 66%. Остальные средства уходят на еду, украшения и организацию семейных праздников.
Что касается подарков, то под елку чаще всего будут класть:
  • косметику (38,5%),
  • игрушки (33,9%),
  • сладости (30,8%),
  • еще 26,5% опрошенных решили дарить деньги.
Большинство покупок поляки совершают в дискаунтерах (67,4%) или супермаркетах (39,9%). Заметно возросло количество тех, кто откладывает покупки на последний момент: 52% делают их во второй половине декабря, что значительно больше, чем 38% в прошлом году.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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