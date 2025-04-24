Получить субсидии и льготы станет сложнее: потребуется «универсальное заявление» — Finance.ua

Получить субсидии и льготы станет сложнее: потребуется «универсальное заявление» Сегодня 08:38 — Личные финансы

Получить субсидии и льготы станет сложнее: потребуется «универсальное заявление»

Эксперименты по упрощению заявлений на субсидии и льготы на коммуналку выявили несколько проблем, поэтому в правительстве хотят вернуться к расширенным заявлениям.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном для обсуждения на сайте ФПУ.

Как отмечается в документе, в ходе экспериментов с упрощенными заявлениями обнаружили определенные несовершенства и сложности, в частности, при взаимодействии с поставщиками жилищно-коммунальных услуг и объединениями совладельцев многоквартирных домов.

Что пошло не так

«Экспериментальные проекты предусматривали предоставление исполнителями услуг, объединениями совладельцев многоквартирных домов / жилищно-строительными кооперативами информации о перечне жилищно-коммунальных услуг, установленной и/или измененной цене и тарифах/взносах на них, адресов обслуживания, цены на услугу, размере взносов/платежей на услуги, что технически реализовано путем предоставления этой информации в электронной форме через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Вместе с тем до сих пор остаются неединичными случаи непредоставления или несвоевременного предоставления всего пула информации, необходимой для выявления услуг, которым пользуется конкретное домохозяйство, и принятия соответствующего решения и расчета выплат органам Пенсионного фонда Украины", — отмечают авторы документа.

Что предлагают взамен

Экспериментальный проект упрощения предоставления субсидии, завершающийся 07.07.2025, и экспериментальный проект упрощения учета и предоставления льгот, завершающийся 06.02.2026, показали свою эффективность. Однако они нуждаются в некотором усовершенствовании. Поэтому предлагается предусмотреть в общих порядках обращения за жилищной субсидией и льготой два альтернативных варианта по выбору заявителя: текущий и упрощенный.

Так, предлагается закрепить возможность подачи лицами универсального заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии, которое, в отличие от упрощенного заявления по экспериментальному проекту, наполняется сведениями об исполнителях услуг и лицевых счетах получателей услуг, предоставляемыми непосредственно заявителями.

Также предлагается возможность подачи для ветеранов войны заявления о взятии на учет предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа, которое также наполняется сведениями об исполнителях услуг и личных счетах получателей услуг, предоставляемыми непосредственно заявителями.

Такие формы заявлений содержат гораздо меньше информации, чем общие формы обращения. После их внедрения и исследования использования населением через определенный промежуток времени можно будет вообще отказаться от расширенных форм обращения, которые сложные и громоздкие по наполнению, однако пока необходимы в период усовершенствования и поиска оптимальной версии универсального заявления.

Что еще хотят изменить:

предлагается досрочно закончить экспериментальный проект упрощения учета и предоставления льгот;

необходимо урегулировать вопросы, в частности учета ветеранов войны, попавших в плен государства-агрессора или в случае признания их пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Им предлагают предоставлять льготы на оплату ЖКУ, приобретение твердого топлива и сжиженного газа, по обращению родственников первой линии родства , на которых в соответствии с действующим законодательством не распространяются льготы. Такие льготы будут накапливаться на счете ветерана до его возвращения и выплачиваться по его обращению или выплачиваться родственникам по процедуре наследования в случае гибели:

, на которых в соответствии с действующим законодательством не распространяются льготы. Такие льготы будут накапливаться на счете ветерана до его возвращения и выплачиваться по его обращению или выплачиваться родственникам по процедуре наследования в случае гибели: кроме того, поскольку выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕГРВВ), является одним из документов, на основании которого ветеранам войны предоставляются льготы, проектом акта предусмотрен учет и предоставление льгот ветеранам войны, в том числе попавшим в плен государства-агрессора или в случае признания их пропавшими без вести при особых обстоятельствах, на основании предъявленной выписки из ЕГРВВ членами семьи льготника, на которых распространяются льготы, а также родственниками первой линии родства, на которых в соответствии с действующим законодательством не распространяются льготы.

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