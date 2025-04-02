Получали боевые и строили дом командиру: полиция раскрыла схему — Finance.ua

Получали боевые и строили дом командиру: полиция раскрыла схему Сегодня 18:45 — Криминал

Получали боевые и строили дом командиру: полиция раскрыла схему

Украинские военные построили дом заместителю командира одной из воинских частей. Во время строительства им выплатили около 3 млн гривен «боевых».

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

К преступной деятельности причастны заместитель командира воинской части и командир батальона. Последний помог ему найти людей, в том числе трех подчиненных военнослужащих для строительства и обслуживания его дома.

Несмотря на то, что в течение марта 2023 года — августа 2024 года военные фактически не выполняли свои служебные обязанности, им начисляли «боевые» выплаты. Для этого в официальные документы вносились данные по непосредственному участию подчиненных в боевых действиях. В результате служебных махинаций, заместителю командира построили дом, а государству нанесли ущерб почти на 3 млн грн.

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БЭБ сообщило подозрение экс-заместителю командира воинской части и командиру батальона. Им инкриминируют ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с целью получения неправомерной выгоды, повлекшей тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер и возмещении причиненного государству ущерба.

За совершенное предусмотрена ответственность — до шести лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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