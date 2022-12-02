Полное отключение от SWIFT может заставить Россию прекратить ракетные обстрелы Украины — Хёрбст — Finance.ua
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Полное отключение от SWIFT может заставить Россию прекратить ракетные обстрелы Украины — Хёрбст

Казна и Политика
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Полное отключение от SWIFT может заставить Россию прекратить ракетные обстрелы Украины — Хёрбст
Полное отключение от SWIFT может заставить Россию прекратить ракетные обстрелы Украины — Хёрбст
Одним из эффективных рычагов влияния на россию, чтобы заставить ее прекратить ракетные удары по украинским городам, может стать полное отключение всех банков рф от системы SWIFT, а также заморозка новых активов кремля.
Такое мнение высказал в интервью Укринформу посол США в Украине в 2003-2006 гг., ныне директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хёрбст.
«Я думаю, что хорошо бы устранить пробелы в санкциях, связанных с прекращением доступа (российских банков. — Ред.) к системе SWIFT. Или, возможно, нужно сделать это таким образом, чтобы убедить наших союзников дать москве две-четыре недели, чтобы она прекратила атаки на украинскую инфраструктуру, прежде чем принять решение об устранении этих пробелов», — заметил Хёрбст.
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Он подчеркнул, что это стало бы «колоссальным» ограничением и рычагом давления на россию, способным изменить поведение кремля.
«Сейчас санкции SWIFT остаются недостаточно эффективными, потому что до сих пор существует несколько российских банков, имеющих доступ к системе SWIFT. Если этот доступ закрыть, это станет огромным шагом», — считает бывший посол.
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Он также отметил, что другим инструментом воздействия на рф стало бы дополнительное замораживание ее активов.
Как сообщалось, с июня 2022 года сначала семь, а затем еще три российских банка были отключены от системы SWIFT в рамках разных пакетов санкций. Остальные российские банковские учреждения продолжают работать в этой международной сети обмена платежной информацией.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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