Полмиллиона «военных» пенсий повысили: кому и на сколько — Finance.ua
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Полмиллиона «военных» пенсий повысили: кому и на сколько

Сегодня 12:02Личные финансы
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Полмиллиона «военных» пенсий повысили: кому и на сколько
Почти полмиллиона «военных» пенсий повышены в среднем на 787 гривен
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Марина Лазебная, министр социальной политики Украины, сообщила, что с 1 марта 2022 года в среднем на 787 гривен повышены пенсии для 486 796 военных пенсионеров.
Это люди, которым пенсия назначена по Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц».
Министр сообщила, что, в частности:
• для 368 333 военных пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет, размер повышения в среднем составил 837 грн;
• для 39 235 военных пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности, размер повышения в среднем составил 995 грн;
• для 79 228 получателей пенсий при потере кормильца размер повышения составил 451 гривен.
По материалам: Finance.UA
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