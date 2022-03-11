Полмиллиона «военных» пенсий повысили: кому и на сколько — Finance.ua

Полмиллиона «военных» пенсий повысили: кому и на сколько

Сегодня 12:02 — Личные финансы

Почти полмиллиона «военных» пенсий повышены в среднем на 787 гривен

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Марина Лазебная, министр социальной политики Украины, сообщила, что с 1 марта 2022 года в среднем на 787 гривен повышены пенсии для 486 796 военных пенсионеров.

Это люди, которым пенсия назначена по Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц».

Министр сообщила, что, в частности:

• для 368 333 военных пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет, размер повышения в среднем составил 837 грн;

• для 39 235 военных пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности, размер повышения в среднем составил 995 грн;

• для 79 228 получателей пенсий при потере кормильца размер повышения составил 451 гривен.

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