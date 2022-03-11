ПФУ профинансировал пенсии за март — Минсоцполитики — Finance.ua
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ПФУ профинансировал пенсии за март — Минсоцполитики

Сегодня 11:02Личные финансы
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ПФУ профинансировал пенсии за март — МинсоцполитикиПФУ профинансировал пенсии за март — Минсоцполитики
Пенсионный фонд Украины профинансировал пенсии, выплачиваемые через банки, с датой выплаты до 20 марта и выплачиваемые через «Укрпочту» — до 25 марта.
Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, на выплату пенсий в марте уже направлено 38,3 млрд гривен.
Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что Пенсионный фонд Украины направил средства на выплату:
• пенсий, которые люди получают через банки — всю сумму, необходимую для выплаты пенсий до 20 марта включительно;
• пенсий, которые люди получают через Укрпочту — всю сумму, необходимую для выплаты пенсий до 25 марта включительно.
На выплату пенсий в марте уже было направлено 38,3 млрд грн. Из них через:
• уполномоченные банки —27,7 млрд грн,
• АО «Укрпочта» — 10,6 млрд грн.
Для людей, которые получали пенсию через Укрпочту по месту жительства и были вынуждены переместиться, обеспечена возможность получить пенсию там, где удобно, путем перевода средств без открытия счета в АО «Укрпочта» или АО «Ощадбанк».
Для этого необходимо обратиться и сообщить об изменении места жительства и желании получить пенсию денежным переводом:
• в Пенсионный фонд Украины (лично, по телефону или через электронный кабинет),
• или на «горячую линию» Укрпочты.
Люди, получающие пенсию на счета в банках, продолжат ее получать на те же счета. Им никуда обращаться не нужно.
По материалам: Finance.UA
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