ПФУ профинансировал пенсии за март — Минсоцполитики

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ПФУ профинансировал пенсии за март — Минсоцполитики

Пенсионный фонд Украины профинансировал пенсии, выплачиваемые через банки, с датой выплаты до 20 марта и выплачиваемые через «Укрпочту» — до 25 марта.

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, на выплату пенсий в марте уже направлено 38,3 млрд гривен.

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что Пенсионный фонд Украины направил средства на выплату:

• пенсий, которые люди получают через банки — всю сумму, необходимую для выплаты пенсий до 20 марта включительно;

• пенсий, которые люди получают через Укрпочту — всю сумму, необходимую для выплаты пенсий до 25 марта включительно.

На выплату пенсий в марте уже было направлено 38,3 млрд грн. Из них через:

• уполномоченные банки —27,7 млрд грн,

• АО «Укрпочта» — 10,6 млрд грн.

Для людей, которые получали пенсию через Укрпочту по месту жительства и были вынуждены переместиться, обеспечена возможность получить пенсию там, где удобно, путем перевода средств без открытия счета в АО «Укрпочта» или АО «Ощадбанк».

Для этого необходимо обратиться и сообщить об изменении места жительства и желании получить пенсию денежным переводом:

• в Пенсионный фонд Украины (лично, по телефону или через электронный кабинет),

• или на «горячую линию» Укрпочты.

Люди, получающие пенсию на счета в банках, продолжат ее получать на те же счета. Им никуда обращаться не нужно.

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