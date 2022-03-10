83,2% респондентов сохранили работу, несмотря на войну — опрос — Finance.ua
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83,2% респондентов сохранили работу, несмотря на войну — опрос

Сегодня 09:00Личные финансы
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83,2% респондентов сохранили работу, несмотря на войну — опрос83,2% респондентов сохранили работу, несмотря на войну — опрос
24 февраля 2022 года российские войска атаковали территорию Украины по нескольким направлениям. Несмотря на войну, 52% компаний в стране продолжили работу, однако только 17% из них сообщили, что функционируют в полном объеме.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Ain.ua. Опросы прошли 843 читателя сайта, 73% из которых — работают в ІТ-индустрии или работали до войны.
По результатам исследования, 83,2% респондентов сохранили работу на войне. 67% из них работают в ІТ. 16,8% опрошенных сообщили о потере рабочего места в результате войны. Однако следует учитывать, что это может быть связано как с самостоятельным решением респондентов, так и с полным прекращением деятельности некоторых предприятий.
По состоянию на 7 марта 2022 года (11 день полномасштабной войны), когда был запущен опрос, 67,9% респондентов уже вернулись к выполнению рабочих задач. 93% из них работают удаленно.
83,2% респондентов сохранили работу, несмотря на войну — опросain.ua
При этом большинство компаний не требуют от сотрудников полной отдачи и предлагают привлекаться по желанию или возможности.
21,4% сообщили, что вынужденно не могут работать в связи с обстоятельствами.
7,5% — ушли или были отправлены в отпуск за свой счет.
3,3% респондентам компания-работодатель дала оплаченный отпуск.
83,2% респондентов сохранили работу, несмотря на войну — опросain.ua
Также результаты опроса свидетельствуют, что 45,1% опрошенных совмещают работу с волонтерством по собственному желанию, 13,2% ее полностью замещают. 28,2% только работают.
По материалам: Finance.UA
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