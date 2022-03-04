Могут ли работодатели сокращать штат во время военного положения: разъяснение Гоструда — Finance.ua

Могут ли работодатели сокращать штат во время военного положения: разъяснение Гоструда

Сегодня 13:01 — Личные финансы

Увольнение

В Управлении Гоструда в Черкасской области ответили на ключевые вопросы, возникающие у работодателей во время военного положения.

Как оформить невыход на работу сотрудников в военное время?

Если нет возможности оформить дистанционную или надомную работу, можно оформить отпуска, в том числе без сохранения заработной платы или отсутствие по другим основаниям. Увольнение за прогул в таких условиях недопустимо.

Как правильно выйти из декретного отпуска во время военного положения?

Никакие особенности выхода сотрудника на работу после окончания отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста во время военного положения законодательством не определены.

Как действовать работодателю при введении военного положения?

Если предприятие не осуществляет хозяйственной деятельности — для работников вводится простой.

Напоминаем, что простой — это остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или другими обстоятельствами.

В случае, если работы продолжаются, следует действовать в соответствии с требованиями действующего законодательства о труде.

Что делать с задолженностью по выплате заработной платы? Что делать, когда в период военного положения нет возможности начислить и выплатить заработную плату или можно начислить, но нельзя выплатить?

Заработная плата должна выплачиваться не менее двух раз в месяц. Это норма. Но сейчас мы имеем дело с форс-мажорными обстоятельствами. Если выплата осуществляется через учреждения банков, то объективных оснований для невыплаты заработной платы намного меньше, чем при выплате заработной платы в кассе предприятия.

Что касается ответственности за нарушение сроков выплаты, то решающим является наличие состава правонарушения со стороны работодателя. Если не было объективной возможности выплатить заработную плату — это основание для освобождения от ответственности, но не отменяет обязанности выплаты работникам зарплаты в полном объеме при первой возможности. В случае выявления нарушения во время контроля вносится предписание об устранении нарушений, меры привлечения к ответственности применяются в случае невыполнения предписания.

Можно ли уволить во время действия военного положения работника по инициативе администрации (сокращение штата)?

Запреты по увольнению работников с работы в связи с сокращением штата или численности работников законодательством о труде не предусмотрены. В то же время, если есть возможность не увольнять такого работника, лучше подождать до объявления демобилизации.

Будет ли Гоструда после окончания военного времени штрафовать за нарушение законодательства сейчас?

После нашей победы, когда оккупантов из Украины вывезут вслед за их военным кораблем и все мы вернемся к повседневной жизни, инспекторы труда возобновят проведение по обращениям граждан инспекционных посещений, во время которых до малейших мелочей будут рассматривать все обстоятельства, в том числе и ставшие причиной нарушения, и давать достаточное время для их устранения. Только в случае невыполнения предписания об устранении нарушений будут рассматриваться вопросы, стоит ли передавать материалы инспектирования в суд.

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