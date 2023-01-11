«Политический пиар в войну», — Гетманцев рассказал, что не так с налоговой реформой «Все по 10» — Finance.ua

«Политический пиар в войну», — Гетманцев рассказал, что не так с налоговой реформой «Все по 10» Сегодня 12:21 — Казна и Политика

«Политический пиар в войну», — Гетманцев рассказал, что не так с налоговой реформой «Все по 10»

«10-10-10» до сих пор не представили соответсвующий законопроект. Об этом во время интервью изданию Delo.ua Предложение изменить Налоговый кодекс (снизить налоги до 10%) до сих пор обсуждается только в социальных сетях и СМИ, поскольку авторы реформыдо сих пор не представили соответсвующий законопроект. Об этом во время интервью изданию Delo.ua заявил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

«Какова цель этого шоу? Точно не реформа. Скорее политический пиар в войну. Только спустя полгода после анонсирования этой концепции появились идеи по поводу компенсаторов потерь госбюджета от снижения налоговых ставок. Среди компенсаторов введение налога на снятие наличных (хотя целесообразность такой меры вызывает сомнения), внедрение экспортной пошлины на сырье, отмена некоторых льгот и борьба с зарплатными ФЛП. Но опять-таки, все это должно быть оформлено в виде законопроекта с пояснительной запиской, и только после этого можно начинать хоть какую-то дискуссию», — сказал Даниил Гетманцев.

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При этом политик отметил нецелесообразность данной реформы, после внедрения которой в Украине планируют снизить ставку трех налогов и отменить единый социальный взнос (ЕСВ).

"Но, например, в составе ЕС, куда мы стремимся, нет ни одной страны, где отсутствует ЕСВ. Или снижение ставки НДС вдвое. Но она в Украине далеко не самая высокая. В Польше НДС — 23%, в Венгрии — 27%, в Греции — 24%, а в Швеции — 25% (при этом, как и у нас по лекарствам и топливу сейчас, могут применяться сниженные ставки налога на отдельные социальные товары).

И НДС — это налог на потребление, который на бизнес вообще никак не влияет. Поэтому пока внятной аргументации у идеологов этой реформы нет. Надеюсь, когда они все-таки внесут законопроект в парламент, их позиция будет более сильной и обоснованной", — отметил Гетманцев.

Каковы шансы на внесение изменений в Налоговый кодекс

Дискуссии о том, может ли идея «10-10-10» найти реальное воплощение в виде изменений в Налоговом кодексе все еще продолжаются. Над реформой работают специалисты Офиса Президента, Кабмина и ряда аналитических центров. Но эксперты еще в 2022 году скептически оценивали шансы реформы на внедрение.

«Снижать налоги нужно, но я сомневаюсь, что одномоментно возможно снизить НДС до 10%. Проблема — Соглашение о свободной торговле с ЕС, трудно иметь это соглашение, когда в странах разные налоги на потребление. Украина присоединилась к Евродирективе, которая предусматривает, что НДС не может быть меньше 15%», — отмечал старший экономист и член Наблюдательного совета CASE Украина Владимир Дубровский.

Член Совета НБУ Виталий Шапран говорит, что до окончания войны депутаты вряд ли пойдут на практические изменения налоговой системы.

«Предугадать, как на реформу отреагирует рынок, почти невозможно. Изменения в налоговой сфере должны быть комплексными, а налоговые доходы госбюджета гарантированы», — считает он.

Фокус По материалам:

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