Гетманцев назвал возвращение к реформе «10-10-10» диверсией — Finance.ua

Гетманцев назвал возвращение к реформе «10-10-10» диверсией Сегодня 08:29 — Казна и Политика

Гетманцев назвал возвращение к реформе «10-10-10» диверсией

Внедрение налоговой реформы «10-10-10» окажет негативное влияние на экономику, компенсаторы, на которые рассчитывают ее авторы, не могут покрыть потери бюджета.

Об этом в интервью Forbes рассказал глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

Потери государства в объеме 774 млрд грн, по подсчетам Минфина, по результатам — это хуже обстрелов энергетической инфраструктуры россией, говорит Гетманцев.

«Если серьезно относиться к этому (чего бы я вам не советовал), то это диверсия», — отмечает председатель финансового комитета.

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По мнению Гетманцева, компенсаторы, на которые рассчитывают авторы налоговой реформы, не сработают. В прошлом году ВР уже повысила акциз на железную руду и втрое — экологический налог на CO2, а в этом году — на газ.

«Здесь нет потенциала к росту, большая рента не даст этим отраслям возможностей для развития, затормозит металлургию», — говорит Гетманцев.

То же касается и компенсации ущерба за счет увеличения акциза на алкоголь и табак. Ежегодно государство по внутреннему акцизу на алкоголь получает 6,8 млрд грн, а с табака — 50 млрд грн.

Не будет у реформы и антикоррупционного эффекта, считает глава финансового комитета. В 2021 году был снижен НДС для аграриев с 20% до 14% якобы с целью преодоления скруток, это никак не повлияло на детенизацию, вспоминает Гетманцев. «Схемы работали и при низких налогах», — говорит нардеп.

«Нет поддержки реформы у властей и у международных партнеров, — отмечает Гетманцев. — Летом у президента было совещание по этому вопросу, на котором он четко сказал, что мы не идем по этому пути».

Напомним, масштабную налоговую реформу в августе представил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма. Она предусматривала налог в размере 10% на прибыль, НДФЛ и НДС, а также отмену ЕСВ и установление военного сбора на уровне 3%.

В качестве компенсаторов авторы рассматривают повышение ряда налогов, более жесткую ответственность бизнеса за уклонение от налогообложения и реформу Налоговой службы.

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