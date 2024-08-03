Пользователи X теперь могут скрывать сообщения от ИИ-чат-бота — Finance.ua

Пользователи X теперь могут скрывать сообщения от ИИ-чат-бота 03.08.2024, 01:08 — Технологии&Авто

Пользователи X теперь могут скрывать сообщения от ИИ-чат-бота

Соцсеть X Илона Маска предоставила пользователям возможность запретить своим сообщениям и взаимодействиям помогать в обучении его искусственному интеллекту — чат-боту Grok.

Об этом сообщает Bloomberg.

Настройки для пользователей X по умолчанию позволяют предоставлять данные чат-боту.

«Однако все пользователи X могут контролировать, могут ли их публичные сообщения использоваться для обучения Grok, помощника по поиску на основе ИИ», — написала компания в пятницу в сообщении на X.

Эта настройка доступна на веб-платформе и скоро будет развернута на мобильных устройствах.

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Компания добавила, что пользователи также могут запретить чат-боту получать их информацию, сделав свои аккаунты личными.

Что такое Grok

Grok, чат-бот на основе ИИ, теперь доступный для премиум-подписчиков на X, был впервые выпущен в ноябре прошлого года как конкурент ChatGPT от OpenAI. Чат-бот является частью стартапа искусственного интеллекта xAI, которым также владеет Маск, и был обучен на данных X.

Маск открыто говорил об использовании данных из X для обучения Grok. Чат-бот на основе ИИ уже использует сообщения X для обобщения новостей и ответа на вопросы с использованием информации в режиме реального времени.

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