MacBook Pro ожидает самое большое обновление за последние пять лет

Apple может представить полностью обновленный MacBook Pro уже в 2026 году — впервые за пять лет. Ожидается несколько важных изменений в дизайне и технологиях.

Главным новшеством станет OLED-дисплей. Такие экраны ярче, у них лучше контраст и более насыщенные цвета. Apple, вероятно, использует двухслойную технологию Tandem OLED, как у iPad Pro. Также компания может отказаться от выреза на экране и заменить его небольшим отверстием для камеры.

Новый MacBook Pro должен стать тоньше, хотя общий дизайн, по слухам, изменится не радикально. Задержка редизайна связана именно с использованием новой технологии дисплеев.

Среди возможных новинок также называют сенсорный экран — аналитики считают, что Apple наконец-то может добавить поддержку прикосновения. Кроме того, ноутбук может получить сотовую связь благодаря собственному модему Apple.

Вместе с обновлением ожидается переход на процессоры Apple M 6 , созданные по 2-нм техпроцессу. Первоначально новые чипы могут появиться только в старших версиях MacBook Pro.

По предварительным данным, презентация состоится осенью 2026 года, а массовые поставки расширятся уже в 2027-м.

