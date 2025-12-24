MacBook Pro ожидает самое большое обновление за последние пять лет
Apple может представить полностью обновленный MacBook Pro уже в 2026 году — впервые за пять лет. Ожидается несколько важных изменений в дизайне и технологиях.
Главным новшеством станет OLED-дисплей. Такие экраны ярче, у них лучше контраст и более насыщенные цвета. Apple, вероятно, использует двухслойную технологию Tandem OLED, как у iPad Pro. Также компания может отказаться от выреза на экране и заменить его небольшим отверстием для камеры.
Новый MacBook Pro должен стать тоньше, хотя общий дизайн, по слухам, изменится не радикально. Задержка редизайна связана именно с использованием новой технологии дисплеев.
Среди возможных новинок также называют сенсорный экран — аналитики считают, что Apple наконец-то может добавить поддержку прикосновения. Кроме того, ноутбук может получить сотовую связь благодаря собственному модему Apple.
Вместе с обновлением ожидается переход на процессоры Apple M6, созданные по 2-нм техпроцессу. Первоначально новые чипы могут появиться только в старших версиях MacBook Pro.
По предварительным данным, презентация состоится осенью 2026 года, а массовые поставки расширятся уже в 2027-м.
