0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

MacBook Pro ожидает самое большое обновление за последние пять лет

Технологии&Авто
17
MacBook Pro ожидает самое большое обновление за последние пять лет
MacBook Pro ожидает самое большое обновление за последние пять лет
Apple может представить полностью обновленный MacBook Pro уже в 2026 году — впервые за пять лет. Ожидается несколько важных изменений в дизайне и технологиях.
Главным новшеством станет OLED-дисплей. Такие экраны ярче, у них лучше контраст и более насыщенные цвета. Apple, вероятно, использует двухслойную технологию Tandem OLED, как у iPad Pro. Также компания может отказаться от выреза на экране и заменить его небольшим отверстием для камеры.
Новый MacBook Pro должен стать тоньше, хотя общий дизайн, по слухам, изменится не радикально. Задержка редизайна связана именно с использованием новой технологии дисплеев.
Читайте также
Среди возможных новинок также называют сенсорный экран — аналитики считают, что Apple наконец-то может добавить поддержку прикосновения. Кроме того, ноутбук может получить сотовую связь благодаря собственному модему Apple.
Вместе с обновлением ожидается переход на процессоры Apple M6, созданные по 2-нм техпроцессу. Первоначально новые чипы могут появиться только в старших версиях MacBook Pro.
По предварительным данным, презентация состоится осенью 2026 года, а массовые поставки расширятся уже в 2027-м.
По материалам:
iTechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems