Антимонопольный регулятор Италии оштрафовал Ryanair более чем на €255 млн

Антимонопольный орган Италии оштрафовал авиакомпанию Ryanair DAC и ее материнскую компанию Ryanair Holdings plc на €255,7 млн ​​за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Об этом сообщил Итальянский орган по конкуренции (AGCM).

Регулятор установил, что Ryanair, занимающая доминирующую позицию на рынке авиаперевозок в Италию и из Италии, в том числе на внутренних и европейских маршрутах, с апреля 2023 года до минимум апреля 2025 года препятствовала работе туристических агентств.

По данным ведомства, Ryanair контролирует около 38−40% пассажирских перевозок на маршрутах в и из Италии. Это позволяло компании действовать почти независимо от конкурентов и потребителей.

Расследование показало, что Ryanair ввела стратегию, которая усложняла или блокировала возможность онлайн- и традиционным турагентствам покупать билеты на рейсы компании через сайт ryanair.com. В частности, авиакомпания ограничивала продажу билетов в сочетании с рейсами других перевозчиков или с дополнительными туристическими и страховыми услугами.

Среди мер, применяемых Ryanair, регулятор называет внедрение проверок с распознаванием лиц для клиентов агентств, блокирование оплат и массовое удаление аккаунтов, связанных с бронированием через онлайн-агентства. Впоследствии компания начала навязывать агентствам партнерские соглашения с ограничительными условиями и запускала кампании против тех, кто отказывался подписывать.

Антимонопольный орган пришел к выводу, что такие действия ограничили конкуренцию на рынке туристических услуг и снизили выбор и качество предложений для потребителей.

