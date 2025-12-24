Антимонопольный регулятор Италии оштрафовал Ryanair более чем на €255 млн
Антимонопольный орган Италии оштрафовал авиакомпанию Ryanair DAC и ее материнскую компанию Ryanair Holdings plc на €255,7 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Об этом сообщил Итальянский орган по конкуренции (AGCM).
Регулятор установил, что Ryanair, занимающая доминирующую позицию на рынке авиаперевозок в Италию и из Италии, в том числе на внутренних и европейских маршрутах, с апреля 2023 года до минимум апреля 2025 года препятствовала работе туристических агентств.
По данным ведомства, Ryanair контролирует около 38−40% пассажирских перевозок на маршрутах в и из Италии. Это позволяло компании действовать почти независимо от конкурентов и потребителей.
Читайте также
Расследование показало, что Ryanair ввела стратегию, которая усложняла или блокировала возможность онлайн- и традиционным турагентствам покупать билеты на рейсы компании через сайт ryanair.com. В частности, авиакомпания ограничивала продажу билетов в сочетании с рейсами других перевозчиков или с дополнительными туристическими и страховыми услугами.
Среди мер, применяемых Ryanair, регулятор называет внедрение проверок с распознаванием лиц для клиентов агентств, блокирование оплат и массовое удаление аккаунтов, связанных с бронированием через онлайн-агентства. Впоследствии компания начала навязывать агентствам партнерские соглашения с ограничительными условиями и запускала кампании против тех, кто отказывался подписывать.
Антимонопольный орган пришел к выводу, что такие действия ограничили конкуренцию на рынке туристических услуг и снизили выбор и качество предложений для потребителей.
Поделиться новостью
Также по теме
Антимонопольный регулятор Италии оштрафовал Ryanair более чем на €255 млн
Эксперты назвали автомобили 2025 года, которые отличаются надежностью
США запретили на своем рынке новые иностранные дроны
Украина поднялась на 14 позиций в мировом рейтинге развития ИИ
На аукционе продают раритетный 113-летний электрокар (цена и внешний вид)
Нужно ли платить пенсионный сбор за электромобиль — разъяснение МВД