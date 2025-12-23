США запретили на своем рынке новые иностранные дроны Сегодня 23:02 — Технологии&Авто

Федеральная комиссия по связи США решила запретить допуск на американский рынок новых моделей дронов иностранного производства, признав их риском для национальной безопасности.

Об этом говорится на официальной странице организации.

Решение принято на основании выводов органов национальной безопасности США и отвечает политике президента Дональда Трампа по усилению контроля над воздушным пространством и уменьшению зависимости от зарубежных технологий.

Что именно запретили

Новые модели иностранных дронов и ключевых комплектующих больше не смогут получить разрешение FCC. Без такого разрешения дроны нельзя официально импортировать, продавать или запускать на рынке США.

Что не запретили

Дроны, которые люди уже купили, остаются разрешенными. Магазины могут и дальше продавать старые модели, сертифицированные ранее.

Ограничения не касаются частных пользователей, которые владеют дронами законно.

Почему США пошли на этот шаг

Американские службы безопасности заявили, что иностранные дроны могут:

использоваться для шпионажа и несанкционированного сбора данных;

создавать опасности для критической инфраструктуры;

мешать работе радаров и служб безопасности во время массовых мероприятий.

Особое внимание США уделяют безопасности в преддверии Чемпионата мира по футболу 2026 года, празднования 250-летия США и Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

Что это значит для рынка

Решение фактически открывает путь для американских производителей дронов, ограничивая конкуренцию со стороны зарубежных компаний. В Комиссии заявили, что намерены активно поддерживать развитие собственной индустрии беспилотников.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.