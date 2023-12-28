Польское правительство надеется на скорейшее решение проблемы с блокадой украинско-польской границы — Туск — Finance.ua
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Польское правительство надеется на скорейшее решение проблемы с блокадой украинско-польской границы — Туск

Казна и Политика
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Польское правительство надеется на скорейшее решение проблемы с блокадой украинско-польской границы — Туск
Польское правительство надеется на скорейшее решение проблемы с блокадой украинско-польской границы — Туск
Правительство Польши прилагает усилия к эффективному представлению интересов польских перевозчиков и водителей, что приведет к ослаблению и, как следствие, прекращению блокады на польско-украинской границе.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в среду на пресс-конференции после заседания правительства.
«Не думаю, что мы добьемся максимума, которого требуют польские перевозчики-протестующие, но, похоже, то, чего можно добиться, позволит нам разрядить эмоции и, возможно, быстро снять блокаду на границе. Я думаю, мы близки к тому, чтобы поверить в то, что наши действия могут принести результат — и действия в Киеве, и переговоры в Брюсселе», — приводит его слова polskieradio24.pl.
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Туск также сообщил, что после заседания правительства состоялось заседание Комитета безопасности Совета министров, в ходе которого глава МИД Радослав Сикорский отчитался о своем визите в Киев.
«Это подтвердило то, что мы все знаем и чувствуем, что ситуация на фронте сложная», — сказал премьер-министр.
Он отметил, что «в целом ситуация в Украине довольно драматична по разным причинам. Это требует от нас большой активности, и в плане дипломатической, и политической поддержки, а также мощного сотрудничества в плане материальной помощи Украине».

Справка Finance.ua:

  • польские перевозчики начали блокаду ЧП «Ягодин-Дорогуск», «Краковец-Корчева» и «Рава-Русская — Гребенное» 6 ноября, а 22 ноября к протесту присоединилась организация Oszukana Wieś («Обманнутое село»), которая заблокировала ЧП «Шегини-Медыка». Вне блокады остались только пункты для пропуска пустого транспорта и пункты для малотоннажных автомобилей;
  • организаторы блокады, требующие отмены введенного с войной «транспортного безвиза» для Украины, сообщали, что, согласно официальному разрешению местных властей, она продлится до 3 января 2024 года. Однако на отдельных пунктах уже есть разрешения на ее продление до февраля, а новая блокада ЧП «Дорогуск-Ягодин», по данным польских СМИ, анонсирована до марта включительно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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