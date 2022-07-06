Польский владелец брендов Reserved, Cropp и Mohito передал свой российский бизнес компании из ОАЭ — Finance.ua

Польский владелец брендов Reserved, Cropp и Mohito передал свой российский бизнес компании из ОАЭ
Новым владельцем ООО «РЭ Трейдинг» — российского подразделения польского ритейлера LPP — стала зарегистрированная в ОАЭ компания «Фарист сервисиз-фзко». Запись об этом в реестре датирована 30 июня.
Об этом пишет «Коммерсантъ» .
В реестре отмечается, что «Фарист сервисиз-фзко» получила 95% «РЭ Трейдинг», еще 5% перешли гендиректору российского дивизиона LPP Анне Пилюгиной, занимающей этот пост с 2013 года. В пресс-службе «РЭ Трейдинг» подтвердили факт смены собственника.
Также сообщается, что пути доставки товаров в рф найдены и в конце июля ожидается поступление коллекции осень-зима. Однако мужской ассортимент не будет доступен до конца осени.
Напомним, LPP, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, приостановил поставки товаров в рф с 4 марта, тогда же были остановлены онлайн-продажи и инвестиции. С 30 марта ретейлер закрыл все свои магазины в россии.
В мае стало известно, что магазины, торговавшие одеждой брендов LPP, снова откроются, но под новыми вывесками и с новым руководством.
В головном офисе польского ритейлера сообщалось, что намерены продать российский бизнес китайскому консорциуму. По условиям соглашения новый владелец не сможет использовать товарные знаки и бренды LPP, однако сможет реализовать все товары.
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