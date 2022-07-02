Почту россии и беларуси изгнали из Ассоциации европейских операторов — Finance.ua

Почту россии и беларуси изгнали из Ассоциации европейских операторов Сегодня 12:48 — Фондовый рынок

Почту россии и беларуси изгнали из Ассоциации европейских операторов, freepik.com

Ассоциация европейских государственных почтовых операторов PostEurop приостановила членские права «Почты россии» и «Белпочты».

Об этом пресс-служба «Укрпочты» сообщает в Facebook

«Впервые в истории существования Ассоциации европейских государственных почтовых операторов Posteurop членские права „Почты России“ и „Белпочты“ прекращены на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

Приостановление членства в ассоциации означает, что почтовые операторы россии и беларуси лишаются возможности участвовать в цивилизованном развитии почтовой отрасли.

Справка Finance.ua:

PostEurop — объединение государственных почтовых операторов Европы, одно из учредительных объединений Всемирного почтового союза. PostEurop был создан в 1993 году для упрощения почтового обращения в Европе.

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УНІАН По материалам:

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