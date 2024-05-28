Польский рынок роскоши стал расти: говорят о роли богатых украинцев — Finance.ua

Польский рынок роскоши стал расти: говорят о роли богатых украинцев Сегодня 08:36 — Мир

Польский рынок роскоши стал расти: говорят о роли богатых украинцев

В Польше сообщили о том, что рынок роскоши снова пошел вверх. Аналитики отметили, что не последнюю роль в этом сыграли обеспеченные граждане Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на KPMG

По итогам 2023 года польский рынок предметов роскоши был оценен в 42,4 миллиарда злотых. Это примерно 10,8 млрд долларов.

Как сообщается в аудиторском отчете KPMG, более половины этих предметов составили автомобили. Речь идет об автомобилях класса премиум и люкс.

На втором месте оказались роскошные отели и СПА, тройку лидеров замкнули одежда и аксессуары. В целом рост этого рынка составил 12,2%, что немного превышает инфляцию в 11,4%.

По мнению авторов исследования, частичное влияние на рост польского рынка роскоши оказывают обеспеченные украинцы.

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«Прибытие в Польшу граждан Украины, которые работают в международных корпорациях и имеют хороший доход, также могло способствовать такому росту», — заявил Анджей Марчак, партнер KPMG.

Также сообщается, что, несмотря на рост налогового порога, возросло количество людей, которые зарабатывают более 120 тысяч злотых в год. Из-за инфляции выросли зарплаты, благодаря чему эту зарплатную отметку стали преодолевать больше людей.

Телеканал 24 По материалам:

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