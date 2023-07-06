Польский опыт поможет Украине интегрироваться на европейские рынки и укрепить устойчивость энергосистемы — Finance.ua

Польский опыт поможет Украине интегрироваться на европейские рынки и укрепить устойчивость энергосистемы Сегодня 20:21 — Энергетика

В Минэнерго состоялась рабочая встреча заместителя министра энергетики Ярослава Демченкова с представителями делегации Польского союза предпринимателей и работодателей (ZPP) во главе с вице-президентом союза Марцином Новацки.

Стороны обсудили польско-украинское сотрудничество в энергетическом секторе и усиление роли государственно-частного партнерства в процессе восстановления и реформирования энергетической отрасли Украины, привлечения иностранных инвестиций.

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Ярослав Демченков отметил, что Польша имеет успешный опыт европейской интеграции, сопровождавшийся значительным экономическим ростом. Страна стала одним из лидеров в реализации инфраструктурных проектов, в частности, в транспортной и энергетической сфере.

«Польский пример показателен для Украины в том, как страна, интегрируясь в ЕС, укрепляется, внедряя европейские практики ведения бизнеса», — отметил замминистра.

Стороны обсудили важность сотрудничества на уровне правительств Украины и Польши, а также обмен знаниями и поддержкой Украины как страны-кандидата в члены ЕС и применение польского опыта евроинтеграции.

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«Важно также взаимодействие на уровне „правительство — бизнес“ и „бизнес — бизнес“. Соответствующие проекты общих интересов могут появиться в контексте отказа от угля. И Украина, и Польша осуществляют мероприятия по декарбонизации. Обе наши страны сталкиваются с тем, что производство климато-нейтральных энергий требует систем балансировки и обеспечения гибкой энергосистемы. Это также требование развития распределенной генерации сетей и повышения энергоэффективности во всех секторах экономики. И здесь мы тоже можем сотрудничать», — подчеркнул замминистра.

В ходе встречи обсуждались направления достижения синергии в совместном использовании новых технологий в энергетическом секторе, в частности, с целью укрепления безопасности энергосистемы как в электроэнергетике, так и в газовом секторе.

Стороны обсудили инвестиции в локализацию производства оборудования, необходимого для осуществления энергетического перехода.

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