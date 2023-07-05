Долги за зеленую энергетику в Украине превысили 500 млн евро — Finance.ua
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Долги за зеленую энергетику в Украине превысили 500 млн евро

Энергетика
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Задолженность перед предприятиями зеленой энергетики в Украине за производимую электроэнергию уже превысила 500 млн евро, что создает проблемы для будущего развития этой отрасли в государстве.
Об этом сообщает глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.
По его словам, Украина сталкивается с большими вызовами в возобновляемой энергетике. Платежи со стороны государства операторам проектов в сфере возобновляемой энергетики отставали от графика до войны, а долг сейчас превышает 500 миллионов евро.
В свою очередь, аналитики скептически относятся к недавно представленным в Лондоне планам, согласно которым украинская мощность ветроэнергетики в 2050 году будет больше, чем общая сумма трех крупнейших рынков Европы сегодня.
Директор Украинского энергетического центра Александр Харченко также заявил, что эти цифры «не имеют связи с реальностью». Он добавил, что эти планы значительно превышают предыдущую энергетическую стратегию Украины, которая предполагала строительство 29,1 ГВт ветровой генерации до 2050 года.
Напомним, ранее сообщалось, что недоплата госпредприятия «Гарантированный покупатель» производителям «зеленой» электроэнергии в Украине в июне достигла почти 60%, поскольку уровень расчетов составляет лишь 42,3%, что является самым низким показателем с февраля текущего года.
По материалам:
РБК-Україна
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