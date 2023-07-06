Шмыгаль рассказал, ожидается ли в Украине дефицит топлива — Finance.ua

Шмыгаль рассказал, ожидается ли в Украине дефицит топлива Сегодня 10:45 — Энергетика

Шмыгаль рассказал, ожидается ли в Украине дефицит топлива

Дефицита топлива в Украине не будет, ситуация контролируемая.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире телемарафона «Единые новости».

«На сегодняшний день ни в Европе, ни в Украине не наблюдается дефицита горючего. По прогнозам, дефицита также не будет. То есть мы ожидаем спокойной ситуации на рынке топлива», — заявил Шмыгаль.

По его словам, этот вопрос обсуждался на совещании Минэкономики с представителями ключевых сетей, торгующих дизелем и бензином.

«Поэтому видим спокойную рыночную ситуацию с нормальной поставкой и продажей дизеля и бензина. Дефицита не ожидаем», — добавил глава правительства.

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«Мы ожидаем, что в июле повышение составит ориентировочно в среднем до 5 грн. Это не критическое повышение, но чрезвычайно важное поступление в бюджет, которое действительно поможет нам еще раз поддерживать Вооруженные силы Украины в борьбе с российским агрессором», — сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, в Украине весной 2022 г. наблюдался дефицит топливных материалов. Власти договаривались с крупнейшими мировыми компаниями относительно поставок бензина и дизеля в страну.

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Укрінформ По материалам:

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