Шмыгаль рассказал, ожидается ли в Украине дефицит топлива — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Шмыгаль рассказал, ожидается ли в Украине дефицит топлива

Энергетика
55
Шмыгаль рассказал, ожидается ли в Украине дефицит топлива
Шмыгаль рассказал, ожидается ли в Украине дефицит топлива
Дефицита топлива в Украине не будет, ситуация контролируемая.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире телемарафона «Единые новости».
«На сегодняшний день ни в Европе, ни в Украине не наблюдается дефицита горючего. По прогнозам, дефицита также не будет. То есть мы ожидаем спокойной ситуации на рынке топлива», — заявил Шмыгаль.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
По его словам, этот вопрос обсуждался на совещании Минэкономики с представителями ключевых сетей, торгующих дизелем и бензином.
«Поэтому видим спокойную рыночную ситуацию с нормальной поставкой и продажей дизеля и бензина. Дефицита не ожидаем», — добавил глава правительства.
Читайте также
«Мы ожидаем, что в июле повышение составит ориентировочно в среднем до 5 грн. Это не критическое повышение, но чрезвычайно важное поступление в бюджет, которое действительно поможет нам еще раз поддерживать Вооруженные силы Украины в борьбе с российским агрессором», — сказал Шмыгаль.
Как сообщалось, в Украине весной 2022 г. наблюдался дефицит топливных материалов. Власти договаривались с крупнейшими мировыми компаниями относительно поставок бензина и дизеля в страну.
Напомним, программа страхования автомобиля каско защищает водителей от финансовых потерь в случае наиболее типичных транспортных проблем. Можно оформить каско на б/у авто до 10 лет или сделать каско на новое авто. А каско на Finance.ua — это когда не нужно искать, выбирать и читать договоры каждой страховой. Нужно только оставить 1 заявку и получить 5 предложений в удобной сравнительной таблице:

Хочу оформить каско 🚗

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.