Минэкономики прогнозирует повышение цен на бензин и дизтопливо в июле: как вырастет стоимость топлива — Finance.ua

Минэкономики прогнозирует повышение цен на бензин и дизтопливо в июле: как вырастет стоимость топлива Сегодня 19:02 — Энергетика

Минэкономики прогнозирует повышение цен на бензин и дизтопливо в июле: как вырастет стоимость топлива

В Минэкономики прогнозируют, что после возобновления ставок налогов на топливо розничная цена дизтоплива в течение месяца увеличится на 5 грн за литр, бензина — на 7−8 грн за литр.

Об этом в эфире телемарафона заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Мы видим и прогнозируем вместе с операторами АЗС, что к концу июля рост будет на 5 грн на дизтопливо и 7−8 грн — на бензин», — отметила Свириденко.

По ее словам, арифметически возврат на довоенный уровень акцизов на моторное топливо и повышение НДС на него может привести к росту цены ДТ на сумму до 8 грн/литр, бензина — до 11 грн/литр.

В то же время накопленные запасы топлива и отсутствие дефицита не должны привести к резкому росту цен, добавила она.

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«Мы видим, что не будет резкого роста цены. Есть несколько факторов — нет дефицита, есть запасы, рынок в Европе залит ресурсом, поэтому резких скачков не будет. Многое, конечно, зависит от ценовой конъюнктуры в мире, но сегодня мы не ожидаем резких колебаний», — заявила министр.

Справка Finance.ua:

в Украине с 1 июля налоги на топливо вернулись на довоенный уровень: НДС — до 20%, акциз на бензин — до 213 евро, на дизтопливо — 139,5 евро за 1000 л;

директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн прогнозирует, что после возврата довоенных налогов на топливо с 1 июля стоимость бензина и дизеля почти ежедневно увеличивается на 2−3 грн за литр и достигнет пика в конце месяца.



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