Бензин и дизель на АЗС подорожали после повышения налогов с 1 июля — Finance.ua
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Бензин и дизель на АЗС подорожали после повышения налогов с 1 июля

Энергетика
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Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 3 июля 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем ​​выросли примерно на 2 гривны. Автогаз подорожал меньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 46,84 грн за литр (+1,98 грн), на дизельное топливо 45,44 грн за литр (+2,03 грн), на автогаз 22,81 грн. за литр (+0,88 грн).
Бензин и дизель на АЗС подорожали после повышения налогов с 1 июля

Повышение налогов и цены на топливо

С 1 июля в Украине вступил в силу закон о повышении ставки НДС на топливо с 7 до 20%.
Кроме того, с 1 июля вырастут акцизы на бензин со 100 евро до 213,5 евро за 1000 литров на дизельное топливо со 100 евро до 139,5 евро. Акциз на сжиженный газ останется на уровне 52 евро за 1000 литров.
После возвращения акцизных ставок и НДС на довоенный уровень с 1 июля 2023 года стоимость автогаза, дизельного топлива и бензина на АЗС существенно возрастет. Однако повышение цен не будет мгновенным.
По материалам:
РБК-Україна
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