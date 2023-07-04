Ціни на АЗС: експерт розповів, що чекає на українців наприкінці місяця — Finance.ua

Ціни на АЗС: експерт розповів, що чекає на українців наприкінці місяця Сьогодні 19:00

Ціни на АЗС: експерт розповів, що чекає на українців наприкінці місяця

Після повернення довоєнних податків на пальне з 1 липня вартість бензину та дизелю майже щодня збільшується на 2−3 грн за літр та досягне піку наприкінці місяця.

Про це повідомляє директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн в Facebook

Зросли два податки — акцизи й ПДВ. Податкова складова у вартості бензину збільшилась на 11 грн/л: приблизно 3,5 грн це акциз, решта — ПДВ, дизпального — приблизно на 7,5 грн/л, з яких акциз 1,3 грн/л. Скраплений газ, для якого акциз залишився без змін, відіграє тільки підвищення ПДВ — до 3 грн/л.

«Отже, нові-старі податки на пальне чинні. За три дні бензин-ДП плюс 2 грн/л, сьогодні очікується ще плюс 2−3… Перша хвиля здорожчання пального зумовлена саме ПДВ, оскільки його сплачують під час продажу. Акциз має відпрацювати на цінах у другій половині місяця, оскільки ринок імпортував великі обсяги продукту у травні-червні з низькою ставкою акцизу. По мірі того, як обсяги запасів зі „старим“ акцизом будуть заміщатися новими обсягами з високою ставкою буде відбуватись інтеграція у ціну», — пояснив експерт.

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Куюн зазначив, що здебільшого здорожчання під тягарем підвищеного акцизу буде стосуватися бензину, бо по ньому зростання акцизу більш ніж у два рази. Дизель та автогаз здебільшого покажуть свою нову вартість до кінця цього тижня. Підбивати остаточні підсумки по цінам варто наприкінці місяця.

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УНІАН За матеріалами:

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