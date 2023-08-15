Польский логистический оператор Laude прекратил работу в рф и перенес в Украину активы на €100 млн — Finance.ua
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Польский логистический оператор Laude прекратил работу в рф и перенес в Украину активы на €100 млн

Фондовый рынок
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Польский логистический оператор Laude прекратил работу в рф и перенес в Украину активы на €100 млн
Польский логистический оператор Laude прекратил работу в рф и перенес в Украину активы на €100 млн
Польский логистический оператор Laude перенес в Украину активы стоимостью €100 млн из рф и стран Центральной Азии. Еще 250 млн евро компания планирует инвестировать в программу экономического обмена между Украиной и ЕС.
«Группа компаний Laude расширяет свой потенциал в Украине. Логистическая компания из Торуня (Польша) за последние несколько месяцев перенесла в Украину свои активы стоимостью €100 млн. Это все активы, ранее находившиеся в россии и странах Центральной Азии», — пишет «Интерфакс» -Украина" со ссылкой на заявление компании.
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Перемещение включало 510 специализированных железнодорожных платформ и несколько тысяч контейнеров, которые используются для поставки украинской продукции в Европу.
Компания планирует увеличивать инвестиции в Украину, покупая локомотивы, вагоны и контейнеры. В мае оператор получил одобрение на сотрудничество с «Укрзализныцей».
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«Мы решили реализовать инвестиционную программу стоимостью около 250 млн евро, направленную на экономический обмен между Европой и Украиной», — отметили в Laude.
В компании добавили, что не останавливали работу в Украине после начала полномасштабной войны, но прекратили деятельность в россии. Laude находится в процессе выхода с российского рынка. В компании надеются окончательно завершить процесс и добиться исключения из реестра в ближайшие недели.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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