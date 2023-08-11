россия продает металл в ЕС из-за брешей в санкциях, пока порты Украины заблокированы для экспорта — De Morgen Сегодня 20:42

Из-за того что украинские порты заблокированы россией, Украина не может экспортировать значительные объемы металлопродукции в Европейский союз. Вместо этого россия продает свой металл в ЕС, находя бреши в санкциях.

Об этом пишет бельгийское издание De Morgen в своем репортаже с украинского металлургического завода «Запорожсталь».

«Экспорт в Европу стал сложнее. Поскольку все порты на юге Украины заблокированы, морской транспорт недоступен. Альтернативой является железная дорога, но это не только дороже, но и занимает гораздо больше времени, чем раньше. В первую очередь по железной дороге перевозят пассажиров и военную технику, а только затем грузы», — пишет De Morgen.

По данным издания, большинство импортной стали в ЕС все еще поступает из россии — это возможно из-за различных щелей в законодательстве и исключений из правил. Например, когда европейские страны закупают сталь частично как готовый продукт, а частично — как полуфабрикат, получающий новую этикетку от продавцов из других стран, или если скрывается происхождение.

«Эксперты подтверждают, что некоторые российские стальные продукты все еще могут легально импортироваться в Европейский Союз. Также в Бельгии российские полуфабрикаты прокатывают, после чего готовую сталь перепродают. В начале этого года Европейский Союз сократил импорт российских стальных продуктов на 60% против 2022 года, по данным Eurostat.

Бельгия следует по этой тенденции: в начале этого года наша страна импортировала полуфабрикатов на сумму 179,28 миллиона евро, что почти на 40% меньше против предыдущего года. Но все это происходит, несмотря на санкции. По данным украинского исследовательского центра GMK Center, наша страна является крупнейшим импортером российской стали в Европе. Министерство иностранных дел Бельгии не ответило на наш запрос", — указывает издание.

Евросоюз поочередно принял уже 10 санкционных пакетов, однако их результат неутешителен, поскольку для металлопродукции сделано много исключений. Например, чугун и руда вовсе не попали под санкции, а введение запрета на заготовку и слябы отсрочили до 2024 года. При этом рф продолжает поставлять в ЕС и подсанкционную продукцию, пользуясь несовершенством законодательных норм.

УНІАН По материалам:

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