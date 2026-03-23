Польский госбанк BGK официально сможет работать в Украине: Зеленский подписал закон Сегодня 10:07

Соглашение о деятельности BGK в Украине было подписано 25 сентября 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон (законопроект № 0363) о ратификации соглашения между правительствами Украины и Республики Польша о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego в Украине.

Информация об этом обнародована в карточке закона на сайте Верховной Рады.

Ратификация создает правовые основания для работы Bank Gospodarstwa Krajowego на территории Украины. В частности, банк сможет оказывать финансовую и техническую помощь правительству Украины, государственным и частным учреждениям и организациям.

Речь идет о поддержке в форме займов и других финансовых инструментов, в частности:

финансирование экспорта;

предоставление грантов;

гарантии реализации проектов восстановления и развития.

Также реализация Соглашения обеспечит ускорение обновления Украины.

Как отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Егор Перелыгин, ратификация Соглашения создаст правовые основания для деятельности BGK на территории Украины и позволит банку оказывать правительству Украины, государственным и частным учреждениям и организациям финансовую и техническую помощь по внедрению инвестиционных проектов, в частности в рамках Ukraine Facility.

«Помощь будет предоставляться в форме грантов, займов или других финансовых инструментов, таких как поддержка экспорта или гарантии. Проекты будут определяться в сотрудничестве между правительствами Украины, Польши и BGK», — добавил Перелыгин.

Условия деятельности банка в Украине

Соглашение о деятельности BGK в Украине подписали 25 сентября 2025 года министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев и министр финансов и экономики Польши Анджей Доманский.

Документ позволит BGK получить статус, подобный тому, каким пользуются институты и банки развития, работающие в Украине.

В соответствии с Соглашением для выполнения своих функций BGK будет иметь возможность:

создавать представительства в Украине;

нанимать персонал с украинским, польским или другим гражданством;

проводить переговоры, заключать контракты, предоставлять и получать гарантии, вести любую другую деятельность, необходимую для реализации проектов, способом и методами, определенными в Соглашении.

BGK, уже сотрудничающий с украинскими банками для поддержки сектора МСП, получит возможность внедрять в Украине преференциальные финансовые инструменты с использованием инструментов Ukraine Facility.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что 26 февраля Верховная Рада Украины приняла закон о ратификации Соглашения между правительствами Украины и Польши о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на территории Украины.

Ожидается , что реализация соглашения будет способствовать привлечению дополнительных ресурсов для финансирования экономических проектов и развития инвестиционного сотрудничества между Украиной и Польшей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.