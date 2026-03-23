Польский госбанк BGK официально сможет работать в Украине: Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон (законопроект № 0363) о ратификации соглашения между правительствами Украины и Республики Польша о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego в Украине.
Информация об этом обнародована в карточке закона на сайте Верховной Рады.
Ратификация создает правовые основания для работы Bank Gospodarstwa Krajowego на территории Украины. В частности, банк сможет оказывать финансовую и техническую помощь правительству Украины, государственным и частным учреждениям и организациям.
Речь идет о поддержке в форме займов и других финансовых инструментов, в частности:
- финансирование экспорта;
- предоставление грантов;
- гарантии реализации проектов восстановления и развития.
Также реализация Соглашения обеспечит ускорение обновления Украины.
Как отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Егор Перелыгин, ратификация Соглашения создаст правовые основания для деятельности BGK на территории Украины и позволит банку оказывать правительству Украины, государственным и частным учреждениям и организациям финансовую и техническую помощь по внедрению инвестиционных проектов, в частности в рамках Ukraine Facility.
«Помощь будет предоставляться в форме грантов, займов или других финансовых инструментов, таких как поддержка экспорта или гарантии. Проекты будут определяться в сотрудничестве между правительствами Украины, Польши и BGK», — добавил Перелыгин.
Условия деятельности банка в Украине
Соглашение о деятельности BGK в Украине подписали 25 сентября 2025 года министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев и министр финансов и экономики Польши Анджей Доманский.
Документ позволит BGK получить статус, подобный тому, каким пользуются институты и банки развития, работающие в Украине.
В соответствии с Соглашением для выполнения своих функций BGK будет иметь возможность:
- создавать представительства в Украине;
- нанимать персонал с украинским, польским или другим гражданством;
- проводить переговоры, заключать контракты, предоставлять и получать гарантии, вести любую другую деятельность, необходимую для реализации проектов, способом и методами, определенными в Соглашении.
BGK, уже сотрудничающий с украинскими банками для поддержки сектора МСП, получит возможность внедрять в Украине преференциальные финансовые инструменты с использованием инструментов Ukraine Facility.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что 26 февраля Верховная Рада Украины приняла закон о ратификации Соглашения между правительствами Украины и Польши о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на территории Украины.
Ожидается, что реализация соглашения будет способствовать привлечению дополнительных ресурсов для финансирования экономических проектов и развития инвестиционного сотрудничества между Украиной и Польшей.
