0 800 307 555
ру
Польский госбанк BGK официально сможет работать в Украине: Зеленский подписал закон

48
Соглашение о деятельности BGK в Украине было подписано 25 сентября 2025 года
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон (законопроект № 0363) о ратификации соглашения между правительствами Украины и Республики Польша о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego в Украине.
Информация об этом обнародована в карточке закона на сайте Верховной Рады.
Ратификация создает правовые основания для работы Bank Gospodarstwa Krajowego на территории Украины. В частности, банк сможет оказывать финансовую и техническую помощь правительству Украины, государственным и частным учреждениям и организациям.
Речь идет о поддержке в форме займов и других финансовых инструментов, в частности:
  • финансирование экспорта;
  • предоставление грантов;
  • гарантии реализации проектов восстановления и развития.
Также реализация Соглашения обеспечит ускорение обновления Украины.
Как отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Егор Перелыгин, ратификация Соглашения создаст правовые основания для деятельности BGK на территории Украины и позволит банку оказывать правительству Украины, государственным и частным учреждениям и организациям финансовую и техническую помощь по внедрению инвестиционных проектов, в частности в рамках Ukraine Facility.
«Помощь будет предоставляться в форме грантов, займов или других финансовых инструментов, таких как поддержка экспорта или гарантии. Проекты будут определяться в сотрудничестве между правительствами Украины, Польши и BGK», — добавил Перелыгин.

Условия деятельности банка в Украине

Соглашение о деятельности BGK в Украине подписали 25 сентября 2025 года министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев и министр финансов и экономики Польши Анджей Доманский.
Документ позволит BGK получить статус, подобный тому, каким пользуются институты и банки развития, работающие в Украине.
В соответствии с Соглашением для выполнения своих функций BGK будет иметь возможность:
  • создавать представительства в Украине;
  • нанимать персонал с украинским, польским или другим гражданством;
  • проводить переговоры, заключать контракты, предоставлять и получать гарантии, вести любую другую деятельность, необходимую для реализации проектов, способом и методами, определенными в Соглашении.
BGK, уже сотрудничающий с украинскими банками для поддержки сектора МСП, получит возможность внедрять в Украине преференциальные финансовые инструменты с использованием инструментов Ukraine Facility.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что 26 февраля Верховная Рада Украины приняла закон о ратификации Соглашения между правительствами Украины и Польши о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на территории Украины.
Ожидается, что реализация соглашения будет способствовать привлечению дополнительных ресурсов для финансирования экономических проектов и развития инвестиционного сотрудничества между Украиной и Польшей.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныЗеленскийЗаконы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems