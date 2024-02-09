Польские фермеры возобновили блокаду границы с Украиной — Finance.ua

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Польские фермеры возобновили блокаду границы с Украиной

Аграрный рынок
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Польские фермеры возобновили блокаду границы с Украиной
Польские фермеры возобновили блокаду границы с Украиной
Польские фермеры заблокировали движение транспортных средств через пункт пропуска «Медыка — Шегини» на украинско-польской границе.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде».
«Действия польских фермеров по блокированию движения транспортных средств начались перед пунктом пропуска „Медыка“, что напротив украинского „Шегини“. Около 10:10 об этом украинским пограничникам сообщили польские коллеги», — сказал он.
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Движение блокируют около 100 человек и около 50 транспортных средств.
Из-за этих действий движение грузовиков, легковых автомобилей и автобусов на выезд из Польши и на въезд в Польшу в настоящее время не осуществляется.
По словам Демченко, по другим направлениям, где 9 февраля также планировалось блокирование движения, а это направления пунктов пропуска «Ягодин» и «Рава-Русская» движение транспортных средств в настоящее время происходит, о начале блокирования информации от польской стороны еще не поступало.
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Напомним, польские фермеры анонсировали новую забастовку с 9 февраля, в ходе которой планируют блокировать все пункты пропуска на границе с Украиной в течение месяца.
Польские фермеры возмутились из-за решения Еврокомиссии от 31 января, которым предлагается продлить отмену пошлин для украинских товаров еще на год.
По материалам:
Українська правда
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