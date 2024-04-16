Польские фермеры прекратили блокировку одного пункта пропуска — Finance.ua
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Польские фермеры прекратили блокировку одного пункта пропуска

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Польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска «Долгобычев-Угринов».
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
«Оформление и пропуск грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме», — отметили в ГНСУ.
В настоящее время выезда из Украины перед этим пунктом пропуска ожидают 100 тяжеловозов. Еще 30 грузовиков (с полной массой до 7,5 т) ожидают оформления на территории сопредельного государства.

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В Госпогранслужбе просят водителей и перевозчиков учесть эту информацию при планировании международных перевозок.
Отметим, что польские фермеры за минувшие сутки, 15 апреля, не пропустили ни один грузовик на трех пунктах пропуска.
По оценкам НБУ, в феврале 2024 года не произошло традиционного для этого месяца роста импорта товаров из-за возобновления блокады западных границ. Потери импорта в феврале составили 350−400 млн долларов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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