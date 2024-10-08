Польские фермеры анонсировали блокировку пункта пропуска «Медыка-Шегини» с 8 октября до конца года — Finance.ua
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Польские фермеры анонсировали блокировку пункта пропуска «Медыка-Шегини» с 8 октября до конца года

Аграрный рынок
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Польские фермеры анонсировали блокировку пункта пропуска «Медыка-Шегини» с 8 октября до конца года
Польские фермеры анонсировали блокировку пункта пропуска «Медыка-Шегини» с 8 октября до конца года
Польские фермеры анонсировали возможную акцию протеста посредством блокирования движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска «Медыка — Шегини» с 8 октября по 31 декабря 2024 года.
Об этом сообщила Гостаможслужба со ссылкой на информацию польской стороны.
«В случае начала забастовки и дальнейших изменений ситуации будем информировать вас дополнительно», — говорится в информации на сайте Гостаможслужбы во вторник.
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В то же время уточняется, что оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме.
Напомним, 6 ноября 2023 года польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков в пунктах пропуска «Краковец-Корчева», «Ягодин-Дорогуск» и «Рава-Русская-Гребенное». Ассоциация «Укравтопром» со ссылкой на Международную транспортную ассоциацию отмечала, что причина забастовок — чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.
23 ноября к забастовкам на границе присоединились польские фермеры, протестовавшие на пункте пропуска «Шегини — Медыка».
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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