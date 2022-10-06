Польская почта снизила тарифы на экспресс-отправку в Украину — Finance.ua

Польская почта снизила тарифы на экспресс-отправку в Украину Сегодня 15:45 — Личные финансы

Польская почта снизила тарифы на экспресс-отправку в Украину

Почта Польши (Poczta Polska) в сотрудничестве с Укрпочтой с 5 октября снизила тарифы на пересылку всех посылок EMS (Express Mail Service) весом до 20 кг в Украину. Клиенты будут платить до −75% по сравнению с предыдущей стоимостью.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Почта Польши в сотрудничестве с Укрпочтой запустила специальные условия для доставки экспресс-отправлений EMS весом до 20 кг из Польши в Украину. Цены начинаются от 42,00 польских злотых за посылку, что означает снижение цены до −75%. Посылки принимаются в отделениях почты Польши, принимающих отправку EMS", — говорится в сообщении.

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Ознакомиться с тарифами можно на сайте

Доставка посылок из любого отделения Почты Польши в любое отделение Укрпочты займет 7-14 дней.

«Существенное снижение тарифов на отправку посылок из Польши в Украину — это еще один жест поддержки украинцев, находящихся сейчас в Польше, и их семей и близких, которые остались в Украине. Следующим шагом будет пересмотр тарифов на доставку отправлений из Украины в Польшу, что позволит еще больше углубить сотрудничество между двумя почтами и двумя странами», — прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Укрінформ По материалам:

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