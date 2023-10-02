Польская PKP Intercity в октябре проведет распродажу миллиона дешевых билетов — Finance.ua
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Польская PKP Intercity в октябре проведет распродажу миллиона дешевых билетов

Личные финансы
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Польская PKP Intercity в октябре проведет распродажу миллиона дешевых билетов
Польская PKP Intercity в октябре проведет распродажу миллиона дешевых билетов
PKP Intercity, ведущая железнодорожная компания Польши, намерена запустить распродажу миллиона билетов по очень низким ценам. Кампания стартует с 1 октября, пишет The Warsaw.
Но предложение ограничено: скидки будут действовать в определенные дни на определенные рейсы. Больше деталей нет, так что акционные билеты, скорее всего, придется «ловить».
Пассажиры с 1 октября смогут начать охоту на дешевые билеты PKP, которая организует железнодорожные перевозки между польскими городами.
Цены билетов на поездки в поездах будут ниже. По словам вице-президента PKP Intercity Томаша Гонтажа, компания предложит миллион билетов по суперакционным ценам.
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Цены будут начинаться от 19 злотых (например, на маршруты Варшава — Краков и Гданьск — Варшава), а на поезда премиум — «пендолино» — от 49 злотых.
Представители государственной компании заявили, что ее бюджет настолько хороший, что можно позволить себе проводить акции.
Гонтаж добавил, что с января по конец августа PKP Intercity перевезла 45 миллионов пассажиров, что на восемь миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу текущего года компания планирует превысить отметку 60 миллионов пассажиров.
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По материалам:
Телеканал 24
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