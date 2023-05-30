Польша закрывает границу для российских и белорусских фур с 1 июня — Finance.ua
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Польша закрывает границу для российских и белорусских фур с 1 июня

Мир
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Польша закрывает границу для российских и белорусских фур с 1 июня
Польша закрывает границу для российских и белорусских фур с 1 июня
Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский в понедельник подписал распоряжение о приостановлении грузового движения для российских и белорусских транспортных средств через границу беларуси с 1 июня.
Об этом пишет PAP.
Решение предусматривает, что «до особого распоряжения» Польша не будет пропускать через Беларусь грузовые автомобили, седельные тягачи, прицепы и полуприцепы, зарегистрированные на территории беларуси и россии.
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Этот шаг МВД Польши подготовило вместе с санкциями против 365 белорусских чиновников в ответ на заключение активиста польского меньшинства в беларуси, сопредседателя Союза поляков беларуси Анджея Почобута.
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Глава министерства Каминский поручил подготовить санкции в феврале, на следующий день после осуждения Почобута судом первой инстанции. Два дня спустя после этого приговора Польша приостановила движение на польско-белорусском автомобильном пограничном переходе в Бобровниках до дальнейших распоряжений.
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После закрытия пункта пропуска «Бобровики» белорусский режим ввел ограничения, по которым польские перевозчики не могут пользоваться пограничными переходами на участке белорусской границы с Литвой и Латвией.
Среди прочего, их транспортные средства проходят таможенное оформление только в пункте пропуска Кукурики — Козловичи с терминалом в Корощине, единственном открытом на сегодняшний день польско-белорусском грузовом автомобильном переходе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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