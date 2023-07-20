Польша требует продлить ограничения на импорт украинского зерна: что говорят в Кабмине — Finance.ua
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Польша требует продлить ограничения на импорт украинского зерна: что говорят в Кабмине

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Польша требует продлить ограничения на импорт украинского зерна: что говорят в Кабмине
Польша требует продлить ограничения на импорт украинского зерна: что говорят в Кабмине
В Польше заявили, что не будут открывать границу с Украиной после 15 сентября, если ЕС не продлит ограничения на импорт украинского зерна. В Кабмине подвергли критике такие заявления, напомнив, что мир оказался на пороге глобального продовольственного кризиса.
Об этом сообщает в Twitter вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
«Польские чиновники говорят, что европейские границы также будут закрыты для украинского зерна. Демократия — это когда правительство действует как исполнительная власть, а не как предвыборный штаб», — написала Стефанишина.
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Она напомнила, что из-за блокирования россией Черного моря для украинского экспорта мир снова оказался на пороге глобального продовольственного кризиса.
Вице-премьер призвала европейских партнеров работать сообща для обеспечения мировой продовольственной безопасности и «экономической выживаемости» Украины, что означает беспрепятственный украинский экспорт в ЕС.
«Также должен быть предусмотрен механизм компенсации для украинских фермеров, которые продолжают работать в полях, несмотря на риск жизни», — добавила Стефанишина.

Что предшествовало

Напомним, еще в начале мая Еврокомиссия приняла решение запретить импорт украинской пшеницы в Болгарию, Венгрию, Словакию, Польшу и Румынию. Это связано с соответствующими требованиями указанных стран, поскольку импорт сильно повлиял на цены на внутренних рынках.
Ограничения должны были действовать до 5 июня, но их продлили до 15 сентября.
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По материалам:
РБК-Україна
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