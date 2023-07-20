Проблемы с «зерновым коридором»: в НБУ рассказали, есть ли обеспокоенность на валютном рынке — Finance.ua

Проблемы с «зерновым коридором»: в НБУ рассказали, есть ли обеспокоенность на валютном рынке Сегодня 13:37 — Валюта

Проблемы с «зерновым коридором»: в НБУ рассказали, есть ли обеспокоенность на валютном рынке

На сегодняшний день ситуация на валютном рынке Украины не вызывает беспокойства; возможные потери от сокращения экспорта полностью абсорбированы поступлением международной помощи.

Об этом в интервью Укринформу рассказал заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук.

Отвечая на вопрос, как повлияют перебои в работе «зернового коридора» и запрет агроэкспорта в некоторые соседние страны на объемы валютной выручки и курс, Николайчук отметил, что результаты второго квартала были выше, чем ожидалось.

«Действительно, ситуация во втором квартале была довольно сложной, как с точки зрения функционирования «зернового коридора», так и снижения наших возможностей экспорта в соседние страны, которые ввели соответствующий запрет. И все же результаты второго квартала превысили наши ожидания. Мы видим, что те альтернативные маршруты поставок, которые были настроены с начала полномасштабной войны, наш бизнес использовал максимально эффективно, что позволило компенсировать потери от европейских запретов и перебоев с работой «зернового коридора», — сказал он.

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Во втором полугодии, по мнению Николайчука, риски для наращивания экспортной выручки увеличиваются, однако положение дел на валютном рынке не вызывает беспокойства.

«На сегодняшний день ситуация на валютном рынке не вызывает беспокойства. Возможные потери от экспорта полностью абсорбированы поступлениями международной помощи», — заявил он.

В НБУ ожидают, что в ближайшее время удастся минимизировать потери выручки, учитывая более высокую пропускную способность альтернативных каналов экспортных поставок украинской продукции.

«Кроме того, мы ожидаем, что агропродукция, которая не будет вывезена в этом году, экспортируется в 2024 году, что позволит компенсировать потери», — пояснил замглавы НБУ.

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Как сообщалось ранее, российская сторона в понедельник направила Турции, Украине и ООН свои возражения по продлению «зерновой сделки» и де-факто прекратила ее действие. Последнее судно в рамках заключенного при посредничестве ООН соглашения, позволяющего безопасно экспортировать украинское зерно по Черному морю, вышло из Одесского порта утром в воскресенье, 16 июля.

Ранее в Нацбанке отмечали, что реализация сценария с прекращением работы «зернового коридора» будет иметь негативные последствия для украинского экспорта; в Нацбанке не исключали возможное усиление давления на гривну.

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Укрінформ По материалам:

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