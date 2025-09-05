Польша стала одной из самых богатых стран по ВВП Сегодня 07:08

Польша стала одной из самых богатых стран по ВВП

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна стала членом элитного клуба из 20 стран мира с экономикой в ​​триллион долларов. По его словам, экономический рост страны опережает большие государства.

Об этом информирует Polskie Radio

Как сообщил глава польского правительства, это историческая веха для страны и в целом для нее «не последнее слово». Таким образом, глава правительства Польши намекнул на дальнейшие экономические амбиции.

Самый большой экономический рост фиксировался в последние кварталы. Валовой внутренний продукт Польши вырос на 3,4% во втором квартале этого года, что обеспечило ей место среди самых быстрорастущих экономик Европы.

Туск заявил, что Польша не имеет равных по темпам роста. Страна также лидирует по росту реального дохода на душу населения. Этот показатель больше всего вырос в период с конца третьего квартала 2023 года по первый квартал 2025 года.

Показатели Польши в этой категории превысили средние показатели стран G7 и других европейских экономик. Страна опередила такие богатые государства, как Нидерланды, Великобритания, Франция, США, Австралия и Канада.

Справка Finance.ua:

после начала полномасштабной войны, в период с 2022 по середину 2025 года, украинцы в Польше сформировали почти 82,15 миллиарда долларов ВВП;

общий размер польской помощи беженцам и Украине за это время составил 10,4 миллиарда долларов;

украинские переселенцы увеличили реальный ВВП на 1,5% в 2022 году, на 2,3% - в 2023 году и на 2,7% - в 2024 году.

