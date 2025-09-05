0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польша стала одной из самых богатых стран по ВВП

82
Польша стала одной из самых богатых стран по ВВП
Польша стала одной из самых богатых стран по ВВП
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна стала членом элитного клуба из 20 стран мира с экономикой в ​​триллион долларов. По его словам, экономический рост страны опережает большие государства.
Об этом информирует Polskie Radio.
Как сообщил глава польского правительства, это историческая веха для страны и в целом для нее «не последнее слово». Таким образом, глава правительства Польши намекнул на дальнейшие экономические амбиции.
Самый большой экономический рост фиксировался в последние кварталы. Валовой внутренний продукт Польши вырос на 3,4% во втором квартале этого года, что обеспечило ей место среди самых быстрорастущих экономик Европы.
Читайте также
Туск заявил, что Польша не имеет равных по темпам роста. Страна также лидирует по росту реального дохода на душу населения. Этот показатель больше всего вырос в период с конца третьего квартала 2023 года по первый квартал 2025 года.
Показатели Польши в этой категории превысили средние показатели стран G7 и других европейских экономик. Страна опередила такие богатые государства, как Нидерланды, Великобритания, Франция, США, Австралия и Канада.

Справка Finance.ua:

  • после начала полномасштабной войны, в период с 2022 по середину 2025 года, украинцы в Польше сформировали почти 82,15 миллиарда долларов ВВП;
  • общий размер польской помощи беженцам и Украине за это время составил 10,4 миллиарда долларов;
  • украинские переселенцы увеличили реальный ВВП на 1,5% в 2022 году, на 2,3% - в 2023 году и на 2,7% - в 2024 году.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems