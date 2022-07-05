Польша расширит мощность своих хранилищ на 25% — Finance.ua
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Польша расширит мощность своих хранилищ на 25%

Энергетика
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Польша расширит мощность своих хранилищ на 25%
Польша расширит мощность своих хранилищ на 25%
Польская нефтегазовая компания PGNiG расширит мощность собственных газохранилищ на 25%, благодаря дополнительным 800 млн куб.м сможет хранить 4 млрд кубометров газа.
Об этом говорится в сообщении PGNiG.
«Расширение газохранилища в Вежховице значительно усилит энергетическую безопасность Польши. Благодаря этой инвестиции наши возможности накопления запасов газа увеличатся на 25%, то есть дополнительно на 800 млн кубометров. Это сделает нас более устойчивыми к кризисам, подобным тому, с которым мы сейчас имеем дело в Европе», — заявила по этому поводу председатель правления PGNiG Ивона Ваксмундская-Олейничак.
По ее словам, инвестируя в инфраструктуру хранения, компания увеличивает потенциал газового рынка Польши. Она добавила, что это будет «одним из приоритетных направлений», которым PGNiG будет заниматься совместно с польскими энергетическими концернами PKN ORLEN и Grupa LOTOS.
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Инвестиция в подземное газохранилище в Вежховице в Нижнесилезском воеводстве (юго-запад Польши) позволит увеличить его объемы с 1,3 млрд куб.м до 2,1 млрд куб.м. В то же время, общие объемы газохранилищ в Польше возрастут до 4,03 млрд куб.м.
Напомним, россия с 27 апреля прекратила поставлять газ Польше по долгосрочному Ямальскому контракту, который должен был действовать до конца этого года. Причина такого шага — отказ Польши платить Газпрому в рублях, как того потребовали в россии. Тогда в Польше проинформировали, что готовы к этому и могут обеспечить потребности страны, транспортируя газ по другим направлениям. Впоследствии, 13 мая, Варшава расторгла Ямальский контракт с россией о поставках и транзите в Европу российского газа.
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Так называемый Ямальский контракт между Польшей и Россией, подписанный в 1993 году и впоследствии продленный в 2010 году, предусматривал поставки ежегодно около 10 млрд кубометров газа. Согласно формуле «бери или плати» (take-or-pay), которую Газпром навязал польской компании, PGNiG должна была покупать ежегодно (до конца 2022 года) не менее 8,7 млрд кубометров газа.
Польша намерена покрывать собственные потребности в газе за счет внутренней добычи, поставок газа через Балтийский газопровод, который заработает в конце года, а также благодаря закупке сжиженного газа, доставляемого через LNG-терминал и газовые интерконнекторы с соседними странами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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