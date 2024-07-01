Польша приостановила пропуск украинских грузовиков без разрешений на международные перевозки — Finance.ua

Польша приостановила пропуск украинских грузовиков без разрешений на международные перевозки Сегодня 11:33 — Казна и Политика

Польша приостановила пропуск украинских грузовиков без разрешений на международные перевозки

Польша приостановила пропуск украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки.

Об этом в телеграме сообщает Государственная таможенная служба Украины.

С 00:00 1 июля польская сторона в пунктах пропуска приостановила пропуск на въезд и выезд из/в Республику Польша украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки (разрешение или книжка ЕКМТ).

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Пункты пропуска на других участках границы работают в обычном режиме.

Как сообщалось, специалисты Гостаможслужбы обсудили с представителями таможенно-налоговой администрации Республики Польша мероприятия, направленные на увеличение пропускной способности в пунктах пропуска для грузовиков с целью обеспечения первоочередного перемещения гуманитарных грузов и грузов военного назначения.

Укрінформ По материалам:

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