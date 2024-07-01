Польша приостановила пропуск украинских грузовиков без разрешений на международные перевозки — Finance.ua
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Польша приостановила пропуск украинских грузовиков без разрешений на международные перевозки

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Польша приостановила пропуск украинских грузовиков без разрешений на международные перевозки
Польша приостановила пропуск украинских грузовиков без разрешений на международные перевозки
Польша приостановила пропуск украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки.
Об этом в телеграме сообщает Государственная таможенная служба Украины.
С 00:00 1 июля польская сторона в пунктах пропуска приостановила пропуск на въезд и выезд из/в Республику Польша украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки (разрешение или книжка ЕКМТ).
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Пункты пропуска на других участках границы работают в обычном режиме.
Как сообщалось, специалисты Гостаможслужбы обсудили с представителями таможенно-налоговой администрации Республики Польша мероприятия, направленные на увеличение пропускной способности в пунктах пропуска для грузовиков с целью обеспечения первоочередного перемещения гуманитарных грузов и грузов военного назначения.
По материалам:
Укрінформ
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