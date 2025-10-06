Польша почти полностью отказалась от российской железной руды Сегодня 07:52

Польша почти полностью переориентировалась на импорт железной руды из Украины, отказавшись от российских поставок.

Об этом со ссылкой на польское издание Wprost пишет GMK Center.

По данным Польского экономического института (PIE), в 2024 году 93,6% всей руды, закупаемой польскими металлургами, поступило именно из Украины.

Для сравнения, еще в 2015 году этот показатель составлял 70,1%, тогда как россия занимала весомую долю — более 12%.

«В настоящее время российские поставки полностью исключили с польского рынка», — говорится в публикации.

В то же время, в масштабах ЕС ситуация с обеспечением железной рудой остается сложной. Собственные запасы почти исчерпаны, а единственным крупным производителем в сообществе остается Швеция, в 2024 году экспортировавшая 7,5 млн т сырья.

Основными поставщиками для Европы остаются Канада (25,4 млн т), Бразилия (16,6 млн т), Украина (14 млн т) и ЮАР (8,9 млн т).

Железная руда — это базовый ресурс для технологии доменных печей, которая традиционно используется в производстве стали.

В то же время все большее значение приобретают электродуговые печи (ЭДП), работающие преимущественно на металлоломе. Эта технология требует гораздо меньше руды, а также считается более экологичной. Процесс декарбонизации промышленности в Европе неизбежно ускорит переход на электродуговые печи, что снизит спрос на железную руду в последующие годы.

«Для Польши это означает, что нынешняя доминирующая роль украинских поставок может постепенно снизиться», — говорится в сообщении.

Крупнейший производитель стали в стране — ArcelorMittal — уже объявил о планах инвестировать в «зеленый» переход, что коренным образом изменит структуру импортных потребностей. Но конкретные сроки запуска пока не названы.

