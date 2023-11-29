Канадские инвесторы будут добывать железную руду в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Канадские инвесторы будут добывать железную руду в Украине

Энергетика
45
Канадские инвесторы будут добывать железную руду в Украине
Канадские инвесторы будут добывать железную руду в Украине
Канадская компания Black Iron Inc. призывает правительство Украины ускорить рассмотрение и подписание Инвестиционного соглашения, чтобы начать реализацию проекта по добыче железной руды из Шимановского месторождения в Кривом Роге.
Об этом в компании заявили по итогам второй Конференции по возобновлению бизнеса в Украине, которая проходила 21−22 ноября 2023 г. в Торонто (Канада).
Читайте также
Компания отмечает, что проект «Инвестиционного соглашения» находится на рассмотрении в Минэкономики уже четыре месяца, но министерство за это время не предоставило инвесторам никакого ответа.
«В июле 2023 года Black Iron Inc. подала предложение о заключении Инвестиционного соглашения в Министерство экономики Украины. Через четыре месяца ожидания компания надеется получить положительный письменный ответ от своих украинских коллег по заключению и поддержке этого Соглашения Кабинетом Министров», — говорится в заявлении компании.
Читайте также
Black Iron также напомнила, что многомиллиардный проект развития Шимановского ГОКа уже был поддержан президентом Украины Владимиром Зеленским, и его одобрение правительством страны станет важным сигналом для международных инвесторов.
«Успешное воплощение проекта, поддержанное украинскими властными структурами и канадскими инвесторами, будет важным сигналом не только для канадского бизнес-сообщества, но и для всего цивилизованного мира, что инвестирование в Украину является безопасным делом», — отмечается в заявлении компании.

Справка Finance.ua:

  • президент Украины Владимир Зеленский публично поддержал проект Black Iron в Кривом Роге, а «инвест-няней» канадских инвесторов в Украине стал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;
  • Black Iron Inc. — канадская компания по разведке и добыче железной руды с головным офисом в Торонто (Канада). Компания реализует проект по добыче железной руды на Шимановском месторождении в Кривом Роге;
  • общий ориентировочный объем инвестиций в проект составляет $1,1 млрд на основе прогнозируемого производства 8 млн тонн в год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.