Канадские инвесторы будут добывать железную руду в Украине — Finance.ua

Канадские инвесторы будут добывать железную руду в Украине Сегодня 19:14 — Энергетика

Канадские инвесторы будут добывать железную руду в Украине

Канадская компания Black Iron Inc. призывает правительство Украины ускорить рассмотрение и подписание Инвестиционного соглашения, чтобы начать реализацию проекта по добыче железной руды из Шимановского месторождения в Кривом Роге.

Об этом в компании заявили по итогам второй Конференции по возобновлению бизнеса в Украине, которая проходила 21−22 ноября 2023 г. в Торонто (Канада).

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Компания отмечает, что проект «Инвестиционного соглашения» находится на рассмотрении в Минэкономики уже четыре месяца, но министерство за это время не предоставило инвесторам никакого ответа.

«В июле 2023 года Black Iron Inc. подала предложение о заключении Инвестиционного соглашения в Министерство экономики Украины. Через четыре месяца ожидания компания надеется получить положительный письменный ответ от своих украинских коллег по заключению и поддержке этого Соглашения Кабинетом Министров», — говорится в заявлении компании.

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Black Iron также напомнила, что многомиллиардный проект развития Шимановского ГОКа уже был поддержан президентом Украины Владимиром Зеленским, и его одобрение правительством страны станет важным сигналом для международных инвесторов.

«Успешное воплощение проекта, поддержанное украинскими властными структурами и канадскими инвесторами, будет важным сигналом не только для канадского бизнес-сообщества, но и для всего цивилизованного мира, что инвестирование в Украину является безопасным делом», — отмечается в заявлении компании.

Справка Finance.ua:

президент Украины Владимир Зеленский публично поддержал проект Black Iron в Кривом Роге, а «инвест-няней» канадских инвесторов в Украине стал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;

Black Iron Inc. — канадская компания по разведке и добыче железной руды с головным офисом в Торонто (Канада). Компания реализует проект по добыче железной руды на Шимановском месторождении в Кривом Роге;

общий ориентировочный объем инвестиций в проект составляет $1,1 млрд на основе прогнозируемого производства 8 млн тонн в год.

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Фінансовий клуб По материалам:

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