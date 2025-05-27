Польша планирует построить в Славкуве один из крупнейших логистических хабов ЕС для перевалки грузов в Украину — Finance.ua

Польша планирует построить в Славкуве один из крупнейших логистических хабов ЕС для перевалки грузов в Украину Сегодня 07:23 — Мир

Польша активно модернизирует логистический узел «Славкув» (Euroterminal Sławków) на юго-западе страны, чтобы значительно увеличить его пропускную способность для обработки грузов, в частности в направлении Украины.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита в евротерминал в понедельник, пишет TVN24.

«Без преувеличения скажу, что в Славкуве, в Силезии, у нас будет самый большой логистический центр такого типа в Европе. Это не только о рекордах, но и о выгодной сделке для Польши», — отметил Туск.

Читайте также Как украинские беженцы влияют на польскую экономику

Он отметил, что после завершения войны в Украине «Славкув» станет ключевым перевалочным пунктом для грузов из Азии.

«Мы хотим заработать значительные средства для Польши на восстановлении Украины. Наша цель — не только помочь, но и получить прибыль, и для этого нужен этот хаб. Мы не хотим повторения ситуации, как после войны в Ираке, когда Польша принимала участие, но не получила выгоды от восстановления», — добавил премьер.

Euroterminal Sławków расположен на стыке широкой железнодорожной колеи (1520 мм) и европейской (1435 мм), что обеспечивает перевалку контейнеров между Азией и Западной Европой, в частности через Украину.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.