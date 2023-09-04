Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста — Finance.ua

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Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста

Казна и Политика
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Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста
Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста
Польская газета Rzeczpospolita пишет о том, что Варшава уже передала Киеву нескольких украинцев призывного возраста, незаконно уехавших из Украины.
Издание отмечает, что не только Польша, но и другие страны ЕС могут быть завалены украинскими запросами об экстрадиции мужчин, покинувших страну благодаря взяткам.
Пока Польша выдала Украине лишь нескольких граждан, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов из беларуси в Евросоюз.
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В то же время, издание сомневается, что такая выдача станет массовой. Чтобы вернуть лжебеженцев в страну, Украина должна выдать международный ордер на арест каждого из них. Будет ли происходить экстрадиция, решит в каждом частном случае польский суд.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить все заключения о непригодности к военной службе, которые были сделаны после начала боевых действий. Очевидно, десятки тысяч украинцев за взятки смогли оформить такие справки и покинуть территорию страны, чтобы не попасть на фронт.
Также Министерство юстиции работает над возвращением в Украину сбежавших в европейские страны коррупционеров, в первую очередь будут пытаться вернуть топ-коррупционеров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
uamedia
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