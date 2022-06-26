Польша и Украина увеличат добычу угля — Finance.ua

Польша и Украина увеличат добычу угля
Польша и Украина увеличат добычу угля в 2022 году, чтобы выдержать холодные месяцы.
Об этом пишет Reuters.
Там добавили, что Польша планирует увеличить добычу энергетического угля на существующих шахтах в текущем году максимум на 1,5 млн тонн.
В среду глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.
Напомним, отопительный сезон в Украине будет непростым, правительство заранее начало готовить украинцев к трудностям, которые неизбежны из-за войны. Но важно, что тарифы на тепло не будут меняться.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Министерства развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев.
Однако министр подчеркнул, что в отопительный сезон оптимальная температура в украинских домах будет составлять 18-20 градусов, но не должна опускаться ниже 16 градусов, как и в «экономных странах развитой Европы».
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