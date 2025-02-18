Польша готовит официальный портал с реальными ценами на жилье: детали — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польша готовит официальный портал с реальными ценами на жилье: детали

Недвижимость
61
Польша готовит официальный портал с реальными ценами на жилье: детали
Польша готовит официальный портал с реальными ценами на жилье: детали
В Польше обнародовали новую редакцию законопроекта, на основе которой будет запущен портал с актуальными ценами на жилье (Portal Dom). Проект должен быть принят во втором квартале 2025 года.
Об этом сообщает inpoland.net.pl.

Как это будет работать

Министерство развития и технологий обнародовало новый законопроект, позволяющий запустить портал с ценами на жилье.
Консультации по нововведению продолжались с сентября прошлого года. Согласно положениям , данные о первичном и вторичном рынке недвижимости будет предоставлять налоговая, которая собирает данные об операциях по приобретению недвижимости с целью налогообложения.

Зачем это

Авторы проекта отмечают, что стоимость жилья, указанная продавцом, чаще всего на несколько процентов выше реальной его стоимости. Не осознавая этого факта, покупатели могут принимать поспешные решения, например, через использование продавцами маркетинговых приемов, которые побуждают к необдуманной покупке.
Portal Dom будет призван восполнить этот пробел и, согласно обоснованию, должен повысить прозрачность рынка жилой недвижимости, предоставляя гражданам актуальную, достоверную статистику средних цен сделок на первичном и вторичном рынках в зависимости от типа недвижимости (квартира или частный дом) и ее расположения.

Какая информация будет на портале

Портал сможет предоставлять актуальную и достоверную статистическую информацию о:
  • ситуации на рынке жилья,
  • количестве сделок,
  • структуре сделок (включая разделение на первичный и вторичный рынок, по типам покупателей и покупательским мотивам, включая покупки для удовлетворения потребностей в жилье или предпринимательской деятельности),
  • ценах сделок,
  • демографической ситуации (возраст, пол покупателей). Однако личные данные покупателей будут защищены.
Читайте также
Отметим, что, согласно данным Национального банка Польши, в четвертом квартале 2024 года средняя цена квартиры на вторичном рынке в Варшаве упала более чем на 6% по сравнению с третьим кварталом.
В остальных крупнейших польских городах (Гданьск, Гдыня, Краков, Лодзь, Познань, Вроцлав) рост цен был минимальным и составил 0,2%, а в Белостоке, Быдгоще, Катовице, Кельце, Люблине, Ольштыне, Ополе, Жешуве, Щецине, Зеленой Гуре цены снизились на 1%.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.