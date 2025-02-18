Польша готовит официальный портал с реальными ценами на жилье: детали — Finance.ua

Польша готовит официальный портал с реальными ценами на жилье: детали Сегодня 13:36 — Недвижимость

Польша готовит официальный портал с реальными ценами на жилье: детали

В Польше обнародовали новую редакцию законопроекта, на основе которой будет запущен портал с актуальными ценами на жилье (Portal Dom). Проект должен быть принят во втором квартале 2025 года.

Об этом сообщает inpoland.net.pl

Как это будет работать

Министерство развития и технологий обнародовало новый законопроект, позволяющий запустить портал с ценами на жилье.

Консультации по нововведению продолжались с сентября прошлого года. Согласно положениям , данные о первичном и вторичном рынке недвижимости будет предоставлять налоговая, которая собирает данные об операциях по приобретению недвижимости с целью налогообложения.

Зачем это

Авторы проекта отмечают, что стоимость жилья, указанная продавцом, чаще всего на несколько процентов выше реальной его стоимости. Не осознавая этого факта, покупатели могут принимать поспешные решения, например, через использование продавцами маркетинговых приемов, которые побуждают к необдуманной покупке.

Portal Dom будет призван восполнить этот пробел и, согласно обоснованию, должен повысить прозрачность рынка жилой недвижимости, предоставляя гражданам актуальную, достоверную статистику средних цен сделок на первичном и вторичном рынках в зависимости от типа недвижимости (квартира или частный дом) и ее расположения.

Какая информация будет на портале

Портал сможет предоставлять актуальную и достоверную статистическую информацию о:

ситуации на рынке жилья,

количестве сделок,

структуре сделок (включая разделение на первичный и вторичный рынок, по типам покупателей и покупательским мотивам, включая покупки для удовлетворения потребностей в жилье или предпринимательской деятельности),

ценах сделок,

демографической ситуации (возраст, пол покупателей). Однако личные данные покупателей будут защищены.

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Отметим, что, согласно данным Национального банка Польши, в четвертом квартале 2024 года средняя цена квартиры на вторичном рынке в Варшаве упала более чем на 6% по сравнению с третьим кварталом.

В остальных крупнейших польских городах (Гданьск, Гдыня, Краков, Лодзь, Познань, Вроцлав) рост цен был минимальным и составил 0,2%, а в Белостоке, Быдгоще, Катовице, Кельце, Люблине, Ольштыне, Ополе, Жешуве, Щецине, Зеленой Гуре цены снизились на 1%.

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