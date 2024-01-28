Покупка жилья в США упала до минимума почти за 30 лет — Finance.ua
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Покупка жилья в США упала до минимума почти за 30 лет

Мир
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Покупка жилья в США упала до минимума почти за 30 лет
Покупка жилья в США упала до минимума почти за 30 лет
В 2023 году продажи имеющегося жилья в США составили 4,09 миллиона единиц, что на 18,7% меньше, чем в 2022 году. Это самый слабый год для продажи жилья с 1995 года.
Об этом сообщает Associated press.
Как отмечается, значительный спад ощутил рынок имеющегося жилья. Среди основных причин: рекордно высокая средняя стоимость, дорогостоящие ипотечные кредиты и низкий уровень предложения жилья на рынке.
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Средняя национальная цена на жилье за ​​весь прошлый год выросла чуть меньше чем на 1% до рекордно высоких почти 390 тыс. дол.
В свою очередь, средняя ставка по 30-летней ипотеке на конец октября выросла до 7,79%, что является самым высоким уровнем с конца 2000 года.
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Кроме этого, на конец декабря на рынке было всего 1 миллион домов, и хотя это на 4,2% больше, чем годом ранее, количество доступных домов остается значительно ниже среднемесячного исторического показателя, который составляет около 2,25 миллиона.
Снижение ипотечных ставок с конца прошлого года и прогнозы дальнейшего снижения ставок в этом году вселяют надежду на то, что продажи жилья начнут восстанавливаться с мрачных показателей в 2023 году, но дисбаланс на рынке недвижимости в 2024, как ожидается, будет сохраняться.

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По материалам:
Економічна Правда
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